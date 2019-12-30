Германия U20 — Канада U20. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 30 декабря 2019 года

В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 30 декабря 2019 года сборная Германии сыграет со сборной Канады. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Германия U20 — Канада U20.

Германия

После двух матчей в рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира немцы имеют на своем счету 3 балла. Сейчас этого достаточно для четвертой строчки в турнирной таблице Группы B.

На старте мирового первенства сборная Германии встретилась с США. Подопечные Тобиаса Абштрайтера начали эту встречу неплохо, но в итоге они не справились с атакой соперников и проиграли — 3:6.

28 декабря Германия на «Остравар Арене» сыграла с Чехией. Ведя несколько раз по ходу матча, немцы позволяли оппонентам сокращать разрыв в счете. Однако, команда Абштрайтера сумела сдержать натиск и победила — 4:3.

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До начала Молодежного чемпионата мира Германия провела четыре контрольных поединка, в которых она дважды одолела Швейцарию — 5:4 в основное время и 3:2 после буллитов, а также уступила Финляндии (1:6) и США (1:7).

Канада

После второго поединка на групповом этапе МЧМ представители Северной Америки потеряли лидерство в таблице и заняли последнюю позицию с тремя очками на счету.

Начали данный турнир канадцы с противостояния с США. В этой напряженной схватке подопечным Тима Хантера удалось переиграть оппонентов — 6:4.

Во втором поединке Канада встретилась со сборной России. На «Остравар Арене» команда попала под раздачу от РФ и была разгромлена соперниками всухую — 0:6.

А до старта Молодежного чемпионата мира коллектив Тима Хантера сыграл в двух товарищеских матчах, в ходе которых он одолел Швейцарию (3:0) и Финляндию (4:2).

Прогноз

На победу Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 19,5, ничья оценивается в 15,0, а победа Канады — в 1,07.

В грядущем поединке коллектив Тима Хантера попытается реабилитироваться за разгромное поражение от России. Наш прогноз на матч — победа Канады с форой -3,5 с коэффициентом 1,57. 0