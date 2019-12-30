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    Оправятся ли канадцы от недавнего разгрома?

    Германия U20 — Канада U20. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 30 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Молодежный чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную Германии Прогнозы на сборную Канады
    Прогноз на Германия U20 — Канада U20
    Алексис Лафреньер
    В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 30 декабря 2019 года сборная Германии сыграет со сборной Канады. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на Германия U20 — Канада U20.

    Германия

    После двух матчей в рамках группового этапа Молодежного чемпионата мира немцы имеют на своем счету 3 балла. Сейчас этого достаточно для четвертой строчки в турнирной таблице Группы B.

    На старте мирового первенства сборная Германии встретилась с США. Подопечные Тобиаса Абштрайтера начали эту встречу неплохо, но в итоге они не справились с атакой соперников и проиграли — 3:6.

    28 декабря Германия на «Остравар Арене» сыграла с Чехией. Ведя несколько раз по ходу матча, немцы позволяли оппонентам сокращать разрыв в счете. Однако, команда Абштрайтера сумела сдержать натиск и победила — 4:3.

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    До начала Молодежного чемпионата мира Германия провела четыре контрольных поединка, в которых она дважды одолела Швейцарию — 5:4 в основное время и 3:2 после буллитов, а также уступила Финляндии (1:6) и США (1:7).

    Канада

    После второго поединка на групповом этапе МЧМ представители Северной Америки потеряли лидерство в таблице и заняли последнюю позицию с тремя очками на счету.

    Начали данный турнир канадцы с противостояния с США. В этой напряженной схватке подопечным Тима Хантера удалось переиграть оппонентов — 6:4.

    Во втором поединке Канада встретилась со сборной России. На «Остравар Арене» команда попала под раздачу от РФ и была разгромлена соперниками всухую — 0:6.

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    А до старта Молодежного чемпионата мира коллектив Тима Хантера сыграл в двух товарищеских матчах, в ходе которых он одолел Швейцарию (3:0) и Финляндию (4:2).

    Прогноз

    На победу Германии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 19,5, ничья оценивается в 15,0, а победа Канады — в 1,07.

    В грядущем поединке коллектив Тима Хантера попытается реабилитироваться за разгромное поражение от России. Наш прогноз на матч — победа Канады с форой -3,5 с коэффициентом 1,57. 0

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    Германия U20 — Канада U20. Прогноз (к. 1.57) и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 30 декабря 2019 года. Прогноз на Германия U20 — Канада U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
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