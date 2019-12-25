ЦСКА — «Динамо» Москва. Прогноз (к. 1.62) и ставки на матч КХЛ 25 декабря 2019 года

В очередной игре КХЛ ЦСКА будет принимать «Динамо» Москва. Матч состоится 25 декабря на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на ЦСКА — «Динамо» Москва.

ЦСКА

На данный момент московская команда возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 57 баллами, которые ей удалось раздобыть в 38 поединках.

Декабрь для ЦСКА начался с домашнего матча в рамках Армейского дерби. Эту встречу подопечные Игоря Никитина проиграли СКА со счетом 2:4.

Но в следующих шести поединках столичный клуб побеждал в основное время. С 4 по 22 декабря «кони» одержали верх над «Динамо» Минск (5:2), «Динамо» Рига (4:1), взяли реванш у СКА (1:0) и разгромили «Витязь» (6:1).

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24 декабря ЦСКА в родных стенах принимал «Металлург» Мг. На своей арене хозяева победили «сталеваров» (3:2).

«Динамо» Москва

На данный момент этот коллектив находится на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. Приняв участие в 40 поединках, команда заработала 51 балл.

В семи декабрьских матчах клубу из Москвы удалось победить трижды. Начались зимние игры с поражений от «Ак Барса» (2:5) и ЦСКА (1:2).

6 декабря в Ярославле на «Арене-2000» гости легко обыграли «Локомотив» (4:0), после чего подопечные Владимира Крикунова по буллитам уступили СКА (2:2, 0:1) и в овертайме были слабее «Йокерита» (1:2).

19 декабря в родных стенах московское «Динамо» без шансов разнесло «Северсталь» (8:1), а через несколько дней команда Крикунова взяла верх над «Сочи» (3:1).

Прогноз

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,50, на ничью — 4,60, а успех «Динамо» Москва оценивается в 5,90.

Несмотря на то что «армейцы» сейчас находятся в хорошей форме, бело-голубые будут способны несколько раз забить коллективу Никитина. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 1 с коэффициентом 1,62. 0