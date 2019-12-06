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    Добудет ли «Йокерит» третью выездную победу кряду?

    «Сибирь» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч КХЛ 6 декабря 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Сибирь Прогнозы на Йокерит
    Прогноз на «Сибирь» — «Йокерит»
    Игроки «Йокерита»
    В очередной игре КХЛ «Сибирь» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 6 декабря на «Сибирь-Арене». Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Сибирь» — «Йокерит».

    «Сибирь»

    На данный момент команда из Новосибирска сыграла в 33 поединках регулярки. В этих встречах клубу удалось набрать 39 очков и занять 6 позицию в рейтинге Востока.

    До недавнего времени «снеговики» проигрывали своим соперникам в течение восьми матчей кряду. А началась эта серия четырьмя выездными поражениями во встречах с «Металлургом» Мг (1:4), «Локомотивом» (0:2), «Торпедо» (2:6) и «Динамо» Москва (2:4).

    А затем «Сибирь» трижды уступала оппонентам дома. Подопечные Николая Заварухина были слабее «Ак Барс» (1:4), «Торпедо» (1:4) и «Адмирала» (1:2). Потом на «Татнефть-Арене» гости не справились с «Ак Барсом» в буллитах (1:1, 1:2).

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    Но 29 ноября «снеговики» разгромили «Йокерит» (4:1), а чуть позже они одолели «Северсталь» (6:4) и «Авангард» (5:2).

    «Йокерит»

    В своих 33 встречах в текущем сезоне КХЛ команда из города Хельсинки набрала 41 очко. Благодаря этому финны занимают 7 место в таблице Западной конференции.

    В последних пяти поединках «джокеры» смогли выиграть трижды. 24 ноября на «Хартвалл Арене» хозяева по буллитам потерпели поражение от «Локомотива» (2:2, 1:2).

    Но чуть позже в родных стенах «Йокерит» уверенно разобрался с «Амуром» (4:1), после чего сам коллектив Марьямяки был разгромлен «Сибирью» (1:4).

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    В двух последних выездных матчах представители Финляндии победили. Сперва «Йокерит» одержал верх над «Салаватом Юлаевым» (3:2), а 4 декабря «джокеры» одолели «Барыс» (4:2).

    Прогноз

    Победа «Сибири» в этом поединке оценивается в 2,33, на ничью букмекеры дают коэффициент 4,10, а на победу «Йокерита» — 2,65.

    Сейчас сибиряки находятся в хорошей форме, но «джокеры» постараются расстроить хозяев в выездной встрече. В гостях финнам в последнее время удается побеждать. Наш прогноз на матч — победа «Йокерита» или ничья с коэффициентом 1,58. 0

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