«Филадельфия» — «Каролина». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 6 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Каролину». Матч состоится 6 ноября на арене «Уэллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Каролина».

«Филадельфия»

После 13 игр в регулярном первенстве «хулиганы с Брод-стрит» закрепились в середине турнирной таблицы. Сейчас команда из штата Пенсильвания занимает 10 место в рейтинге Востока с 14 очками на счету.

22 октября подопечные Алена Виньо прервали четырехматчевую серию поражений, одолев у себя дома «Вегас» (6:2).

После этого «Филадельфия» победила «Чикаго» (1:4) и «Коламбус» (7:4). Но затем «Флайерз» вновь дважды проиграли. «Хулиганы с Брод-стрит» оказались слабее «Айлендерс» (5:3) и «Питтсбурга» (7:1).

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Несколькими днями позже коллектив Виньо по буллитам взял верх над «Нью-Джерси» (3:3, 0:1), а потом «Филадельфия» потерпела поражение от «Торонто» в послематчевых бросках (3:3, 1:2).

«Каролина»

На данный момент коллектив из города Роли с 19 баллами замыкает пятерку сильнейших в таблице Восточной конференции.

После победы над «Лос-Анджелесом» (0:2) клуб из штата Северная Каролина трижды проиграл. Сперва подопечные Рода Бриндамора уступили «Сан-Хосе» (5:2) и «Анахайму» (4:2).

Затем в овертайме «Кейнс» не справились с «Коламбусом» (4:3). Но 26 октября «Каролина» у себя дома всухую одолела «Чикаго» (4:0), а также взяла верх над «Калгари» (2:1).

А после разгрома «Детройта» 2 ноября (7:3) команда из Роли потерпела поражение от «Нью-Джерси» (3:5).

Прогноз

На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,48, на ничью — 4,20, а на победу «Каролины» — 2,41.

Сейчас «Кейнс» находятся в лучшей форме, чем «Филадельфия». В гостях команда попытается одолеть непростого соперника, чтобы подняться еще выше в таблице. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Каролины» больше 2,5 с коэффициентом 1,53. 0