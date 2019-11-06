ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Доменико ТедескоПолезный опыт или тревожный симптом? «Спартак» Тедеско потерпел первое поражение Ковач чуть больше года возглавлял «Баварию»Ковач был обречен недолго работать в «Баварии» Гарет БэйлТрансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
  • 10:01
    • «Финикс» остановил «Филадельфию», «Вашингтон» прервал серию поражений
  • 09:43
    • Неймар не будет наказан судом за нападение на фаната
  • 09:30
    • Тедеско: Цель «Спартака» — добиться стабильности
  • 09:15
    • Бэйл вряд ли перейдет в «Манчестер Сити»
  • 08:27
    • Икарди не планирует покидать ПСЖ
  • 08:14
    • Олимпийский чемпион по гимнастике Василенко умер в 43 года
  • 20:58
    • «Спартак» уступил тульскому «Арсеналу», потерпев первое поражение при Тедеско
    Все новости спорта

    Огорчат ли «Кейнс» «Филадельфию» у нее дома?

    «Филадельфия» — «Каролина». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 6 ноября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Филадельфию Флайерз Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз на «Филадельфия» — «Каролина»
    Себастьян Ахо
    В очередной игре НХЛ «Филадельфия» будет принимать «Каролину». Матч состоится 6 ноября на арене «Уэллс Фарго Центр». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Каролина».
    ×
    Хоккей. НХЛ 06 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.50
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 2.35
  • Играть!
    •

    «Филадельфия»

    После 13 игр в регулярном первенстве «хулиганы с Брод-стрит» закрепились в середине турнирной таблицы. Сейчас команда из штата Пенсильвания занимает 10 место в рейтинге Востока с 14 очками на счету.

    22 октября подопечные Алена Виньо прервали четырехматчевую серию поражений, одолев у себя дома «Вегас» (6:2).

    После этого «Филадельфия» победила «Чикаго» (1:4) и «Коламбус» (7:4). Но затем «Флайерз» вновь дважды проиграли. «Хулиганы с Брод-стрит» оказались слабее «Айлендерс» (5:3) и «Питтсбурга» (7:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    Несколькими днями позже коллектив Виньо по буллитам взял верх над «Нью-Джерси» (3:3, 0:1), а потом «Филадельфия» потерпела поражение от «Торонто» в послематчевых бросках (3:3, 1:2).

    «Каролина»

    На данный момент коллектив из города Роли с 19 баллами замыкает пятерку сильнейших в таблице Восточной конференции.

    После победы над «Лос-Анджелесом» (0:2) клуб из штата Северная Каролина трижды проиграл. Сперва подопечные Рода Бриндамора уступили «Сан-Хосе» (5:2) и «Анахайму» (4:2).

    Затем в овертайме «Кейнс» не справились с «Коламбусом» (4:3). Но 26 октября «Каролина» у себя дома всухую одолела «Чикаго» (4:0), а также взяла верх над «Калгари» (2:1).

    1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru 10 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    А после разгрома «Детройта» 2 ноября (7:3) команда из Роли потерпела поражение от «Нью-Джерси» (3:5).

    Прогноз

    На победу «Филадельфии» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,48, на ничью — 4,20, а на победу «Каролины» — 2,41.

    Сейчас «Кейнс» находятся в лучшей форме, чем «Филадельфия». В гостях команда попытается одолеть непростого соперника, чтобы подняться еще выше в таблице. Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Каролины» больше 2,5 с коэффициентом 1,53. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.60
  • Прогноз на матч Зенит — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.45
  • Прогноз на матч Барселона — Славия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.73
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Челси — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  5.20
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Валенсия — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Наполи — РБ Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лион — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Генк
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 18:50
    •  1.77
  • Прогноз на матч Локомотив — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бавария — Олимпиакос
  • Футбол
  • Завтра в 20:55
    •  1.66
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Зенит» — «Томь»
  • Шанс для резервистов. «Зенит» и без Дзюбы сумел раздавить «Томь»
    • 00:58 31/10/2019     Дивок Ориги
  • Острый сюжет на «Энфилде»: позитив, негатив и кошмар
    • 15:02 31/10/2019     «Ростов» — «Краснодар»
  • Лучший камбэк осени. «Ростов» упустил победу в Краснодаре, но остался вторым
    • Вчера в 00:21
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Филадельфия» — «Каролина». Прогноз (к. 1.53) и ставки на матч НХЛ 6 ноября 2019 года. Прогноз на «Филадельфия» — «Каролина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.53
    Тоже интересно
    Маурисио Почеттино Футбол «Тоттенхэм» потерял качество и уверенность«Шпоры» продолжают терять очки в АПЛ Вчера в 14:080
  • 21:20
    • Тедеско: Мы не заслужили победу сегодня
  • 19:47
    • «Ак Барс» всухую победил «Северсталь»
  • 19:31
    • ЦСКА на выезде уступил «Нефтехимику»
    Малкин набрал первое очко после травмы Хоккей НХЛ. Гол Панарина, ассист Малкина, два очка НаместниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 ноября 09:020
  • Экспресс дня

  • Сможет ли «Барселона» реабилитироваться перед болельщиками?
  • 5.20
    •
  • 00:53
    • Парфенов: В матче с «Оренбургом» было достаточно моментов
  • 00:44
    • «Сампдория» обыграла СПАЛ
  • 00:29
    • Шамов: Подошли в хорошей форме к «Спартаку», разобрали соперника
    Эдер Футбол РПЛ. Ничья «Локомотива», поражение «Спартака», «Зенит» и ЦСКА обменялись голамиРезультаты матчей 15-го тура чемпионата России по футболу 00:222
  • 18:27
    • «Крылья Советов» разошлись миром с «Рубином»
  • 00:13
    • Бакаев: Ошибки судей бывают, но нужно самим забивать
  • 23:53
    • Жиго: Судья не назначил пенальти, но мы проиграли не из-за него
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие