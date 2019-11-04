«Вашингтон» — «Калгари». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч НХЛ 4 ноября 2019 года

В очередной игре НХЛ «Вашингтон» будет принимать «Калгари». Матч состоится 4 ноября на «Капитал Уан Арене». Начало встречи — в 03:00 мск. Прогноз на «Вашингтон» — «Калгари».

«Вашингтон»

На данный момент с 23 очками в активе, которые столичный клуб заработал в 15 матчах, «Вашингтон» занимает 1 строчку в таблице Восточной конференции.

После поражения от «Колорадо» (3:6) коллектив из округа Колумбия выиграл в следующих четырех встречах. Подопечные Тодда Рирдена разобрались с «Торонто» (4:3) и оказались сильнее «Рейнджерс» (5:2).

Затем «Кэпс» взяли верх над «Чикаго» (3:5) и над «Калгари» (3:5). Но 25 октября столичная команда оказалась слабее «Эдмонтона» в овертайме (4:3).

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Несколькими днями позже «Вашингтон» по буллитам переиграл «Ванкувер» (5:5, 1:2), а после этого в добавочном периоде подопечные Рирдена одолели «Торонто» (3:4). 2 ноября в родных стенах хозяева разгромили «Баффало» (6:1).

«Калгари»

Канадская команда из провинции Альберта также приняла участие в 15 играх регулярного первенства. В этих поединках «огоньки» смогли набрать 16 очков и закрепиться в середине таблицы Запада.

В последних пяти поединках подопечные Билла Питерса выиграли лишь дважды. 23 октября «Калгари» в родных стенах был разгромлен «Вашингтоном» (3:5).

Но после этой осечки канадцы на своей арене в серии буллитов взяли верх над «Флоридой» (5:5, 2:0). А в следующей встрече «огоньки» в овертайме уступили «Виннипегу» (2:1).

Неудачей обернулась и выездная игра с «Каролиной», в которой гости оказались слабее (2:1). А 1 ноября «Калгари» в дополнительное время одолел «Нэшвилл» (5:6).

Прогноз

На победу «Вашингтона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,05, на ничью — 4,20, а на победу «Калгари» — 3,05.

На «Капитал Уан Арене» «Кэпс» заработают очередные баллы и сохранят первую позицию в таблице Восточной конференции. Наш прогноз — победа «Вашингтона» в матче с коэффициентом 1,63. 0