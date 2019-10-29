«Спартак» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч КХЛ 29 октября 2019 года

В очередной игре КХЛ «Спартак» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 29 октября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Йокерит».

«Спартак»

Приняв участие в 23 играх регулярного первенства, столичный коллектив заработал 26 очков. Благодаря этому москвичи поднялись на 5 место в турнирной таблице Западной конференции.

После победы 7 октября над СКА в овертайме (2:3) красно-белые потерпели поражения в трех поединках подряд. Сперва «Спартак» уступил «Северстали» (3:2), а затем в серии буллитов он проиграл «Амуру» (1:1, 0:2).

16 октября подопечные Олега Знарка не справились дома с «Сибирью» (1:2), но после этого московский клуб вновь одолел СКА (2:3) и взял верх над «Йокеритом» (2:3).

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Спустя несколько дней красно-белые переиграли «Торпедо» (1:3), а в следующем матче регулярки «Спартак» разобрался с рижским «Динамо» (3:2).

«Йокерит»

В 20 поединках регулярного чемпионата клуб из города Хельсинки набрал 25 баллов. Сейчас представители Финляндии идут седьмыми в таблице Западной конференции.

С 28 сентября по 13 октября «джокеры» провели хорошую серию, которая составила 6 победных матчей. Последним соперником в данном отрезке был «Салават Юлаев», который уступил по буллитам (2:2, 3:2).

Но после этого подопечные Лаури Марьямяки проиграли в овертайме «Ак Барсу» (4:3), потерпели поражение в дополнительное время от «Торпедо» (3:4) и оказались слабее «Спартака» (2:3).

24 октября «Йокерит» в Москве всухую переиграл ЦСКА (0:3), а спустя пару дней в Череповце гости в овертайме взяли верх над «Северсталью» (1:2).

Прогноз

На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 4,30, а на победу «Йокерита» — 2,48.

Зачастую команды играют друг с другом результативно. А в грядущем поединке обоим клубам еще и важно набрать очки. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,82. 0