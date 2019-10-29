ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЦСКАЦСКА в крутом пике, «Динамо» возвращается к жизни Джордан Ларссон оформил дубльТедеско сдал первый экзамен. «Спартак» разгромил обескровленный «Локомотив» «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Бостон»НХЛ. Два очка Панарина и два очка Бучневича, шайба Дадонова
  • 10:49
    • Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА-2023
  • 08:05
    • «Оклахома» разгромила «Голден Стэйт», «Лейкерс» обыграли «Шарлотт»
  • 01:34
    • «Лацио» вырвал победу у «Фиорентины»
  • 01:26
    • ПСЖ разгромил «Марсель», Мбаппе и Икарди оформили дубли
  • 18:24
    • Дубль Ларссона помог «Спартаку» разгромить «Локомотив»
  • 22:22
    • Менхенгладбахская «Боруссия» победила «Айнтрахт» и возглавила Бундеслигу
  • 22:15
    • «Рома» одержала победу над «Миланом»
    Все новости спорта

    Две забивные команды порадуют голами в очной встрече

    «Спартак» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч КХЛ 29 октября 2019 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на Йокерит
    Прогноз на «Спартак» — «Йокерит»
    Хоккеист «Спартака» и хоккеист «Йокерита»
    В очередной игре КХЛ «Спартак» будет принимать «Йокерит». Матч состоится 29 октября на «ЦСКА Арене». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Спартак» — «Йокерит».
    ×
    Хоккей. КХЛ 29 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 2.45
  • Играть!
    •

    «Спартак»

    Приняв участие в 23 играх регулярного первенства, столичный коллектив заработал 26 очков. Благодаря этому москвичи поднялись на 5 место в турнирной таблице Западной конференции.

    После победы 7 октября над СКА в овертайме (2:3) красно-белые потерпели поражения в трех поединках подряд. Сперва «Спартак» уступил «Северстали» (3:2), а затем в серии буллитов он проиграл «Амуру» (1:1, 0:2).

    16 октября подопечные Олега Знарка не справились дома с «Сибирью» (1:2), но после этого московский клуб вновь одолел СКА (2:3) и взял верх над «Йокеритом» (2:3).

    Все прогнозы на КХЛ

    Спустя несколько дней красно-белые переиграли «Торпедо» (1:3), а в следующем матче регулярки «Спартак» разобрался с рижским «Динамо» (3:2).

    «Йокерит»

    В 20 поединках регулярного чемпионата клуб из города Хельсинки набрал 25 баллов. Сейчас представители Финляндии идут седьмыми в таблице Западной конференции.

    С 28 сентября по 13 октября «джокеры» провели хорошую серию, которая составила 6 победных матчей. Последним соперником в данном отрезке был «Салават Юлаев», который уступил по буллитам (2:2, 3:2).

    Но после этого подопечные Лаури Марьямяки проиграли в овертайме «Ак Барсу» (4:3), потерпели поражение в дополнительное время от «Торпедо» (3:4) и оказались слабее «Спартака» (2:3).

    1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    24 октября «Йокерит» в Москве всухую переиграл ЦСКА (0:3), а спустя пару дней в Череповце гости в овертайме взяли верх над «Северсталью» (1:2).

    Прогноз

    На победу «Спартака» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 4,30, а на победу «Йокерита» — 2,48.

    Зачастую команды играют друг с другом результативно. А в грядущем поединке обоим клубам еще и важно набрать очки. Наш прогноз на матч — тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,82. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    4.36
  • Экспресс дня на 28 октября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Баффало — Аризона
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сибирь — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  2.96
  • Экспресс дня 29 октября
  • Завтра в 21:00
    •  1.58
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Байер — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.60
  • Прогноз на матч Эвертон — Уотфорд
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Бертон Альбион — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Брешиа — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Барселона — Вальядолид
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.62
  • Прогноз на матч Ювентус — Дженоа
  • Футбол
  • Послезавтра в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в Праге
    • 12:10 24/10/2019     ЦСКА — «Ференцварош»
  • Синдром второго тайма. ЦСКА почти попрощался с евровесной
    • 01:14 25/10/2019     Артем Дзюба
  • «Перспективный» Жирков и Артем Джокер. «Зенит» без проблем разобрался с «Крыльями»
    • Вчера в 20:02
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Спартак» — «Йокерит». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч КХЛ 29 октября 2019 года. Прогноз на «Спартак» — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
    Тоже интересно
    Диего Коста Футбол Примера. «Севилья» одолела «Хетафе», «Атлетико» победил «Атлетик»Подробности матчей десятого тура чемпионата Испании по футболу 01:460
  • 10:35
    • Тедеско: «Спартак» — очень амбициозный клуб
  • 10:17
    • Хачанов поднялся на одну позицию в рейтинге ATP
  • 10:01
    • Рибери может получить дисквалификацию
    Валерий Карпин Футбол РПЛ. «Спартак» разгромил «Локомотив», ЦСКА проиграл «Динамо»Результаты матчей 14-го тура чемпионата России по футболу Вчера в 23:430
  • Экспресс дня

  • Вернет ли «Барселона» себе лидерство в Примере?
  • 2.96
    •
  • 08:54
    • Фьолусон: С такими командами, как «Оренбург», играть всегда сложно
  • 08:38
    • Клопп: «Тоттенхэм» может доставить проблемы любой команде в мире
  • 08:23
    • Сульшер назвал сроки возвращения Погба
    Бенджамин Чилвел Футбол АПЛ. «Ливерпуль» одолел «шпоры», «МанСити» обыграл «Астон Виллу», «Челси» победил «Бернли»Обзор матчей десятого тура английской Премьер-лиги Вчера в 23:340
  • 07:03
    • Месси: У меня есть мечта поиграть за «Ньюэллс Олд Бойз»
  • 22:02
    • «Арсенал» упустил победу над «Кристал Пэласом»
  • 21:55
    • «Манчестер Юнайтед» забил три мяча «Норвичу»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие