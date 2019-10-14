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    На арене «КиБанк Центр» будет праздник голов

    «Баффало» — «Даллас». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч НХЛ 14 октября 2019 года

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    Прогноз на «Баффало» — «Даллас»
    Юхан Ларссон
    В очередной игре НХЛ «Баффало» будет принимать «Даллас». Матч состоится 14 октября на арене «КиБанк Центр». Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Баффало» — «Даллас».
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    Хоккей. НХЛ 14 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.25
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 2.70
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    «Баффало»

    В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги команда из штата Нью-Йорк приняла участие в 5 матчах. В этих поединках клуб из Буффало заработал 9 баллов и занял 2 строчку в таблице Востока.

    На старте своего пути в регулярном чемпионате «Сэбс» в гостях уверенно разобрались с «Питтсбургом» (1:3), а чуть позже подопечные Ральфа Крюгера разгромили «Нью-Джерси» (7:2).

    Ну а первое поражение «мечи» потерпели от «Коламбуса». На «Нэшнуайд Арене» гости в дополнительное время уступили хозяевам (4:3).

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    Затем в овертайме «Баффало» сумел взять верх над «Монреалем» (5:4), а 12 октября в серии буллитов «Сэбс» победили «Флориду» (2:2, 2:0).

    «Даллас»

    На данный момент на счету команды из штата Техас имеется 6 поединков в НХЛ, в ходе которых этот коллектив заработал всего 3 балла и занял 12 место в турнирной таблице Западной конференции.

    Сезон для «шерифов» начался с поражения в домашней встрече с «Бостоном» (1:2), а через 2 дня подопечные Джима Монтгомери уступили «Сент-Луису» (3:2).

    В следующем матче «Даллас» в гостях не справился с «Детройтом» (4:3), но 9 октября клуб из Техаса в овертайме сумел победить «Вашингтон» (3:4).

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    Затем «шерифы» в «Американ Эйрлайнс Центре» в серии буллитов оказались слабее «Калгари» (2:2, 1:2), а чуть позже коллектив Монтгомери был разгромлен «Кэпс» (1:4).

    Прогноз

    На победу «Баффало» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,50, на ничью — 3,95, а на победу «Далласа» — 2,50.

    Наш прогноз на матч — тотал больше 5 с коэффициентом 1,66. 0

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