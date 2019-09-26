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    Победит ли СКА после двух домашних поражений?

    СКА — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 26 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на СКА Прогнозы на Салават Юлаев
    Прогноз на СКА — «Салават Юлаев»
    Хоккеисты СКА
    В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 26 сентября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Салават Юлаев».
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    Хоккей. КХЛ 26 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 4.60
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    СКА

    В Западной конференции коллектив из Санкт-Петербурга расположился на 2 строчке в турнирной таблице. За 10 матчей регулярки команда смогла заработать 13 очков.

    В нынешнем сезоне КХЛ «армейцы» дважды сразились в московским ЦСКА. В поединке 13 сентября подопечные Кудашова уступили столичному клубу (0:3).

    После этого СКА победил в трех встречах кряду. На своей арене питерцы одолели «Йокерит» (3:2), минимально обыграли «Сочи» на выезде (0:1), а также взяли верх над «Динамо» Москва (0:2).

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    Затем в очередном домашнем матче коллектив Кудашова не справился с «Витязем», потерпев поражение от «богатырей» (2:4). А следующим соперником для этого клуба оказался ЦСКА. В этой встрече реванша не было. Московская команда в серии послематчевых бросков победила СКА (2:2, 0:1).

    «Салават Юлаев»

    Сейчас клуб из Уфы демонстрирует неплохие результаты. В 9 матчах этот коллектив сумел набрать 13 баллов и занять 2 позицию в Восточной конференции.

    В последних 5 встречах подопечные Николая Цулыгина побеждали четырежды. После домашнего поражения от «Автомобилиста» 12 сентября (0:2) «Салават Юлаев» обыграл «Амур» (3:2), а спустя несколько дней команда одолела «Куньлунь РС» (3:2).

    Но чуть позже уфимцы крупно уступили «Авангарду». В гостях «ястребы» взяли верх (2:5).

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    Затем «Салават Юлаев» уверенно справился с «Нефтехимиком» (2:0), а в последнем на сегодняшний день матче коллектив Цулыгина победил «Спартак» в Москве (2:4).

    Прогноз

    Хозяева этой встречи считаются фаворитами. Букмекеры оценивают их победу в 1,65, на ничью они дают коэффициент 4,40, а на успех «Салавата Юлаева» — 4,60.

    Питерский коллектив постарается реабилитироваться перед болельщиками за две осечки в последних домашних играх. Поэтому наш прогноз на матч — победа СКА с коэффициентом 1,65. 0

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    СКА — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 26 сентября 2019 года. Прогноз на СКА — «Салават Юлаев». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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