СКА — «Салават Юлаев». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч КХЛ 26 сентября 2019 года

В очередной игре КХЛ СКА будет принимать «Салават Юлаев». Матч состоится 26 сентября в «Ледовом дворце». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Салават Юлаев».

СКА

В Западной конференции коллектив из Санкт-Петербурга расположился на 2 строчке в турнирной таблице. За 10 матчей регулярки команда смогла заработать 13 очков.

В нынешнем сезоне КХЛ «армейцы» дважды сразились в московским ЦСКА. В поединке 13 сентября подопечные Кудашова уступили столичному клубу (0:3).

После этого СКА победил в трех встречах кряду. На своей арене питерцы одолели «Йокерит» (3:2), минимально обыграли «Сочи» на выезде (0:1), а также взяли верх над «Динамо» Москва (0:2).

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Затем в очередном домашнем матче коллектив Кудашова не справился с «Витязем», потерпев поражение от «богатырей» (2:4). А следующим соперником для этого клуба оказался ЦСКА. В этой встрече реванша не было. Московская команда в серии послематчевых бросков победила СКА (2:2, 0:1).

«Салават Юлаев»

Сейчас клуб из Уфы демонстрирует неплохие результаты. В 9 матчах этот коллектив сумел набрать 13 баллов и занять 2 позицию в Восточной конференции.

В последних 5 встречах подопечные Николая Цулыгина побеждали четырежды. После домашнего поражения от «Автомобилиста» 12 сентября (0:2) «Салават Юлаев» обыграл «Амур» (3:2), а спустя несколько дней команда одолела «Куньлунь РС» (3:2).

Но чуть позже уфимцы крупно уступили «Авангарду». В гостях «ястребы» взяли верх (2:5).

Затем «Салават Юлаев» уверенно справился с «Нефтехимиком» (2:0), а в последнем на сегодняшний день матче коллектив Цулыгина победил «Спартак» в Москве (2:4).

Прогноз

Хозяева этой встречи считаются фаворитами. Букмекеры оценивают их победу в 1,65, на ничью они дают коэффициент 4,40, а на успех «Салавата Юлаева» — 4,60.

Питерский коллектив постарается реабилитироваться перед болельщиками за две осечки в последних домашних играх. Поэтому наш прогноз на матч — победа СКА с коэффициентом 1,65. 0