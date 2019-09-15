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    По силам ли «Авангарду» еще раз обыграть «Торпедо»?

    «Торпедо» — «Авангард». Прогноз (к. 1.59) и ставки на матч КХЛ 15 сентября 2019 года

    Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Авангард
    Прогноз на «Торпедо» — «Авангард»
    Хоккеисты «Авангарда»
    В очередной игре КХЛ «Торпедо» будет принимать «Авангард». Матч состоится 15 сентября в КРК «Нагорный». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Торпедо» — «Авангард».
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    Хоккей. КХЛ 15 Сентября 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.10
  • 2
  • 2.05
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    «Торпедо»

    Команда из Нижнего Новгорода уже приняла участие в 6 матчах регулярного сезона КХЛ. С 6 очками в активе «автозаводцы» находятся в середине турнирной таблицы Западной Конференции.

    Свой путь в регулярке подопечные Дэвида Немировски начали с поражений двум клубам «Динамо». Сперва уступили московскому коллективу (3:2), потом и рижскому (3:0).

    Чуть позже «Торпедо» обыграл «Локомотив» (3:4), а затем волжане вновь оступились, потерпев поражение от «Авангарда» (4:2).

    В домашнем поединке 11 сентября нижегородцы в овертайме одолели ЦСКА (2:1). Позже в очень напряженной встрече «автозаводцы» добыли волевую победу в матче с «Йокеритом» в дополнительное время (6:5).

    «Авангард»

    В отличие от ближайшего соперника, омский клуб сыграл в КХЛ на один матч меньше. Но несмотря на это, «ястребы» заработали на 2 балла больше «Торпедо», благодаря чему они находятся на 2 строчке в Восточной конференции.

    Сезон для ребят Боба Хартли начался с двух выездных побед с одинаковым счетом. Сперва в Москве гости переиграли ЦСКА (1:3), а чуть позже омичи одолели «Йокерит» (1:3).

    А в домашнем поединке против «Северстали» команда почувствовала горечь поражения (5:1).

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    Затем «Авангард» расправился с «Торпедо» (4:2) ну а в матче 10 сентября «ястребы» в овертайме обыграли «Спартак» (2:3).

    Прогноз

    На победу «Торпедо» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,25, на ничью — 4,30, а на победу «Авангарда» в основное время — 1.96.

    Наш прогноз на матч — победа «Авангарда» в матче с коэффициентом 1,57. 0

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