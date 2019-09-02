«Металлург» Мг — СКА. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч КХЛ 2 сентября 2019 года

В первом туре КХЛ «Металлург Магнитогорск» будет принимать СКА. Матч состоится 2 сентября на «Арене-Металлург». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» Мг — СКА.

«Металлург» Мг

Летом коллектив из Магнитогорска провел 7 матчей в рамках предсезонки, где показал довольно противоречивые результаты.

Начали подготовительную кампанию «сталевары» с победы над «Витязем Подольск» (3:2), но в ответной товарищеской игре соперники взяли реванш (4:3).

В августе «лисы» встретились с «Северсталью» и переиграли оппонентов (1:2). Спустя три дня подопечных Йозефа Яндача огорчил «Трактор» (3:0).

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После этого «Металлург» обыграл «Сибирь» (6:0) и взял верх над «Куньлунем» (3:2). Финальный матч предсезонки «Магнитка» проиграла «Трактору» (1:2).

СКА

Подготовку к старту сезона КХЛ питерский коллектив начал в августе. За этот период команда Кудашова провела 10 матчей.

Приступили к предсезонке «армейцы» неудачно. Сперва они проиграли «Сочи» (2:1), а позже уступили клубу «Динамо Рига» (5:6).

А во встрече с «Локомотивом» команда выглядела убедительно, переиграв соперников (0:4). Но на следующий день питерцы вновь потерпели поражение в противостоянии с «Авангардом» (1:4).

После этого подопечные Кудашова провели шестиматчевую победную серию. СКА взял верх над «Йокеритом» (1:2) и «Витязем Подольск» (0:3), разгромил «Торпедо» (6:1), расправился с «Сочи» (3:1), одолел «Йокерит» (4:1), а в последней встрече с минимальным преимуществом выиграл у «Авангарда» (2:1).

Прогноз

На победу «Металлург» Мг в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,75, на ничью — 4,00, а на победу СКА — 2,28.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал СКА больше 2 с коэффициентом 1,55. 0