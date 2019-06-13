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    «Бостон» или «Сент-Луис» — кто выиграет Кубок Стэнли в решающем матче серии?

    «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.70) и ставки на седьмой матч финала Кубка Стэнли 13 июня 2019 года

    Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Бостон Брюинз Прогнозы на Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Бостон» — «Сент-Луис»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках решающего матча финала Кубка Стэнли 13 июня 2019 года «Бостон Брюинз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Бостон» — «Сент-Луис».
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    Хоккей. Кубок Стэнли 13 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 2.12
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 3.20
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    «Бостон»

    В шестом матче финала Кубка Стэнли «Бостон» на выезде разгромил «Сент-Луис» (5:1), и сравнял счет в серии, когда оступаться «Брюинз» уже не имели права. Теперь «Бостон» снова возвращается на свой лед, но в этот раз на решающую для обеих команд битву.

    Героями поединка стали ключевые нападающие «Бостона»- Давид Пастрнак и Брэд Маршанд оформили по голу и передаче. Хороший матч провел вратарь Туукка Раск, отразив 28 из 29 бросков. По шайбе забросили ведущие защитники Здено Хара, Брэндон Карло и нападающий Карсон Кульман.

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    «Бостон» реализовал почти все моменты, и не оставил ни единого шанса сопернику. «Сент-Луис» забросил единственную шайбу лишь при счете 0:3, когда «Брюинз» уже контролировали игру. Плюс хорошо сыграли спецбригады, включая большинство, открывшее счет в игре.

    «Сент-Луис»

    «Сент-Луис» захватил инициативу после победы в пятом матче, и был в шаге от общего успеха, ведь играл дома. Но воспользоваться фактором родного льда и поддержкой своих болельщиков «Блюз» не сумели, потерпев сокрушительное поражение.

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    Не лучший матч отыграл голкипер Джордан Биннингтон, который пропустил четыре шайбы с 31 броска, не набрал очков наш топ-форвард Владимир Тарасенко, пропускал поединок Иван Барбашев, а единственную шайбу забросил ключевой нападающий Райан О’Райлли с передач еще двух лидеров — Давида Перрона и защитника Алекса Пьетранджело.

    «Сент-Луис» провалил шестой матч, слабо сыграв в обороне, что непривычно для «Блюз». Не выручил вратарь, и в большинстве команда свои шансы не использовала. В общем, эту игру лучше забыть, ведь впереди решающий матч.

    Прогноз

    Седьмые матчи в плей-офф НХЛ — это, по сути, кубковые финалы. Это одна игра, в которой может произойти что угодно. Но мы рискнем поставить на опыт «Брюинз» — прогноз на победу «Бостона» в матче с коэффициентом 1,70. 0

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    «Бостон» — «Сент-Луис». Прогноз (к. 1.70) и ставки на седьмой матч финала Кубка Стэнли 13 июня 2019 года. Прогноз на «Бостон» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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