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    США порадуют результативной игрой в матче с Германией

    Германия — США. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 19 мая 2019 года

    Прогнозы на Чемпионат мира по хоккею Прогнозы на сборную США Прогнозы на сборную Германии
    Прогноз на Германия — США
    Сборная США
    В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 19 мая 2019 года сборная Германии сыграет со сборной США. Начало матча — 17:15 мск. Прогноз на Германия — США.
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    Хоккей. ЧМ-2019. Группа A 19 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 8.70
  • X
  • 6.70
  • 2
  • 1.27
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    Германия

    В прошлом поединке сборная Германии потерпела свое первое поражение на чемпионате мира, разгромно уступив Канаде (1:8). Но благодаря запасу в 12 очков, набранных в предыдущих встречах, немцы вполне комфортно чувствуют себя в борьбе за зону плей-офф.

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    Единственную шайбу в поединке против Канады забросил один из ключевых нападающих Германии Ясин Элиз, а вот вратарь Никлас Трейтл сыграл провально, пропустив восемь шайб с 49 бросков. С другой стороны, основной страж ворот Матиас Нидербергер получил отдых, и должен выйти на игру против сборной США.

    Насколько уверенно Германия выглядела в играх с непосредственными конкурентами, настолько слабо сыграла против Канады, в том числе при игре в меньшинстве. Впрочем, возможно, важную роль сыграла и замена вратаря.

    США

    В пятом матче турнира сборная США уничтожила Данию (7:1) — это четвертая победа команды подряд, и американцы, набрав 11 очков, сделали весомую заявку на выход в плей-офф. По сути, у Словакии остаются лишь теоретические шансы догнать звездно-полосатых.

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    В игре с Данией хорошо сыграл номинально основной вратарь Кори Шнайдер, отразив 21 из 22 бросков, а забрасывали шайбы и набирали очки представители всех четырех пятерок. Дубль и три очка у форварда Алекса ДеБринкета, гол+пас сделал Джек Айхель, по шайбе забросили Фрэнк Ватрано, Крис Крайдер, Дилан Ларкин и Клейтон Келлер, ассистентский хет-трик оформил Патрик Кэйн.

    США блестяще выглядят с командами, которые заметно ниже по классу — 22 заброшенные шайбы в трех играх с Данией, Францией и Великобританией, хотя и эти соперники заставляют американцев ошибаться и пропускать. Зато в играх со Словакией и Финляндией команда взяла лишь два очка из шести возможных. Однако, в любом случае, США среди претендентов на медали.

    Прогноз

    Германии букмекеры почти не дают шансов на успех, а учитывая, как разыгралась в последних встречах сборная США, можно присмотреться к прогнозу на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,86. 0

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    Германия — США. Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 19 мая 2019 года. Прогноз на Германия — США. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86
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