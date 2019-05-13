Россия — Чехия. Прогноз (к. 2.08) и ставки на матч группового этапа Чемпионата мира по хоккею 13 мая 2019 года

В рамках группового этапа Чемпионата мира по хоккею 13 мая 2019 года сборная России сыграет со сборной Чехии. Начало матча — 17:15 мск. Прогноз на Россия — Чехия.

Россия

Во втором матче на чемпионате мира Россия без проблем разобралась с Австрией (5:0). Таким образом, обыграв на старте двух аутсайдеров (в первом поединке была бита Норвегия), россияне вместе с Чехией возглавляют турнирную таблицу группы «В».

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В отличие от матча с Норвегией, ворота России в этот раз защищал Александр Георгиев, оформив шатаут с 15 бросков. Снова сделал дубль нападающий Евгений Дадонов, очередной хороший матч провели Никита Гусев и Никита Кучеров, присоединился к сборной защитник Никита Задоров, что еще более укрепило оборону команды.

Россия в двух матчах забросила 10 шайб, пропустив лишь две, и то в какой-то мере случайные. При этом подопечные Ильи Воробьева явно сыграли не на максимуме возможностей, а соперники были слишком слабыми, чтобы делать глобальные выводы, но атака и большинство россиян впечатляют.

Чехия

Чехия продолжает удивлять — расправившись со Швецией (5:2), подопечные Милоша Ржиги разгромили Норвегию (7:2), уверенно возглавив свою группу. И удивление не в том, что чехи выиграли два матча, а в том, что играют столь результативно.

В матче с норвежцами по дублю и три очка оформили два представителя НХЛ — защитник Филипп Хронек и нападающий Михал Фролик. Также 3 (1+2) очка у форварда Доминика Кубалика, Михал Ржепик сделал гол+пас, Филип Хытил забросил шайбу, Якуб Ворачек отдал две передачи. Вместо Патрика Бартошака ворота защищал его одноклубник по «Тршинцу» Симон Грубек, отразив 22 из 24 бросков.

В двух матчах со старта чемпионата мира Чехия забросила уже 13 шайб, а в игре с Норвегией перебросала соперника почти в два раза (42:24). Пока что чехи демонстрируют атакующий и результативный хоккей.

Прогноз

Чехия и Россия начали турнир с двух побед, обе показали отличную игру в атаке, так что в личной встрече соперников вполне можно ожидать достаточно результативной игры — прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,08. 0