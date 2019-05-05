«Сан-Хосе» — «Колорадо». Прогноз (к. 2.23) и ставки на пятый матч второго раунда Кубка Стэнли 5 мая 2019 года

В рамках второго раунда Кубка Стэнли 5 мая 2019 года «Сан-Хосе Шаркс» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Колорадо».

«Сан-Хосе»

В четвертой игре второго раунда «Сан-Хосе» на выезде всухую уступил «Колорадо» (0:3), позволив сопернику сравнять счет в серии (2:2). Теперь «Шаркс» снова сыграют дома, где стратегически важно взять победу.

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Вратарь Мартин Джонс проиграл дуэль своему визави, пропустив две шайбы с 27 бросков (еще одна влетела в пустые ворота), и в целом достаточно слабо сыграли все лидеры — защитник Брент Бёрнс вообще нанес лишь один бросок по воротам, нападающие Томаш Гертл и Логан Кутюр два и три соответственно.

«Сан-Хосе» впервые в плей-офф не забросил ни одной шайбы, так что все очевидно — не забивая, не побеждаешь. Но нужно отметить, что «Шаркс» все же создали немало моментов, и лишь отличная игра Грубауэра помешала им размочить счет.

«Колорадо»

«Колорадо» сделал выводы после поражения в первой домашней игре, и во второй был почти безупречен, всухую обыграв «Сан-Хосе» и сравняв счет в серии. Но главный экзамен впереди, ведь поражение в пятой игре может быть переломным.

Героем поединка стал голкипер «Колорадо» Филип Грубауэр, который оформил шатаут, отразив все 32 броска. По шайбе забросили лидеры атаки — Натан Маккиннон и Колин Уилсон, а также топ-защитник Эрик Джонсон. Отметим и две результативные передачи топ-форварда Мико Рантанена. Российский защитник Никита Задоров очков не набирал.

«Колорадо» сделал главное — сдержал одну из самых мощных в НХЛ линий нападения «Сан-Хосе». Дальнейшее было делом техники — по голу в равных составах, большинстве, и контрольный в пустые ворота.

Прогноз

Серия снова вернулась в Сан-Хосе, где «Шаркс» являются фаворитами, и мы прогнозируем, что им по силам обыграть «Колорадо» в основное время с коэффициентом 2,23. 0