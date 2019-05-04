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    Швеция обыграет Чехию в рамках Евротура

    Чехия — Швеция. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч чешского этапа Евротура 4 мая 2019 года

    Евротур Чешские хоккейные игры Сборная Чехии Сборная Швеции
    Прогноз на Чехия — Швеция
    Якуб Маркстрем и Марио Кемпе, Швеция
    В рамках чешского этапа Евротура 4 мая 2019 года сборная Чехии сыграет со сборной Швеции. Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на Чехия — Швеция.

    Чехия

    Стартовый матч домашнего этапа Евротура Чехия провела неудачно, проиграв далеко не самому сильному составу сборной Финляндии без игроков из НХЛ (2:3). Причем это второе подряд поражение чехов в рамках Евротура.

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    По шайбе в ворота Финляндии забросили два защитника — Радко Гудаш и Филип Хронек. Зато звездные форварды Якуб Ворачик, Михал Фролик и Доминик Кубалик завершили поединок ни с чем. Также мог бы сыграть более надежно голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж, пропустив три шайбы с 21 броска.

    Чехия доминировала в поединке, но команду подвела реализация моментов, к которой добавилась не лучшая игра Коваржа в воротах, и обороны в целом.

    Швеция

    В стартовом матче чешского этапа Евротура сборная Швеции результативно обыграла Россию (6:4). Но эта встреча была в Стокгольме, тогда как две заключительные «Тре-Крунур» проведет в Брно (Чехия).

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    Отличный матч провел нападающий «Ванкувера» Луи Эрикссон, который оформил дуль и набрал три очка. По шайбе забросили форварды Оскар Линдблом, Марио Кемпе, Юаким Нюгард и Маркус Крюгер. Элиас Петтерссон и Антон Ландер оформили по ассистентскому хет-трику, две передачи отдал Йеспер Бретт. А вот голкипер Якуб Маркстрем сыграл не лучшим образом, пропустив четыре шайбы с 23 бросков.

    Швеция, располагая половиной ростера из НХЛ, использовала этот ресурс и фактор домашнего льда по полной — классно сыграла в атаке, реализовала два большинства, забросила в пустые ворота, и в полтора раза перебросала россиян (38-23). Но к обороне и вратарю есть вопросы.

    Прогноз

    Чехия постарается реабилитироваться после поражения с Финляндией, но Швеция привезла уж очень мощный состав. Поэтому прогноз на победу шведов в основное время с коэффициентом 1,99. 0

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    Чехия — Швеция. Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч чешского этапа Евротура 4 мая 2019 года. Прогноз на Чехия — Швеция. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
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