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    От «Йокерита» и «Динамо Москва» ждем результативный матч

    «Динамо Москва» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 1 марта 2019 года

    КХЛ Йокерит Динамо
    Прогноз на «Динамо Москва» — «Йокерит»
    Сами Леписто, «Йокерит»
    В рамках плей-офф КХЛ 1 марта 2019 года московское «Динамо» примет финский «Йокерит». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Динамо Москва» — «Йокерит».
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    «Динамо Москва»

    Во втором матче серии «Динамо Москва» снова обыграло «Йокерит» на выезде (3:2), сделав весомую заявку на выход в следующий раунд. Теперь бело-голубых ждут два домашних матчах, где им вполне по силам окончательно выбить финнов.

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    Впрочем, не стоит быть слишком самоуверенными, так как команду снова вытянул вратарь Александр Еременко, отразивший 46 из 48 бросков в створ! Ну а лидеры лишь довершили работу голкипера — нападающий Патрик Закриссон оформил гол+пас, по шайбе на счету Микса Индрашиса и защитника Мики Койвисто, по ассисту у Вадима Шипачева и Дмитрия Кагарлицкого.

    Несмотря на определенную эйфорию от двух побед, отметим, что в этот раз «Динамо» нанесло лишь 20 бросков в створ, но снова сыграло максимально эффективно. В том числе, использовав свою сильную сторону — реализацию большинства. Финны допустили лишь одно удаление, и все равно пропустили гол.

    «Йокерит»

    «Йокерит» после двух домашних поражений поставил себя в крайне неудобное поражение. Чтобы реально претендовать на выход в следующий раунд финнам теперь необходимо брать две победы на выезде, что выглядит сверхсложной задачей.

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    Во многом она такова из-за проблемной вратарской линии. В этот раз ворота защищал Райан Запольски, но был заменен в середине второго периода после третьей пропущенной шайбы. Лидеры, впрочем, сыграли относительно неплохо — Брайан О’Нейлл и Никлас Йенсен забросили по шайбе.

    В целом «Йокерит» перебросал «Динамо Москва» в два с половиной раза. Финны демонстрируют, что не растеряли свой атакующий потенциал, но нужно срочно улучшать реализацию и что-то делать с вратарями.

    Прогноз

    Терять «Йокериту» в третьем матче будет нечего, а значит есть шанс, что финны раскроются полностью. Так что можем ждать результативный хоккей — прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,44. 0

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    Прогноз на «Динамо Москва» — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.44
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