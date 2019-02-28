«Барыс» — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 28 февраля 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 28 февраля 2019 года казахстанский «Барыс» примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 16:30 мск. Прогноз на «Барыс» — «Торпедо».

«Барыс»

В первом матче серии «Барыс» прогнозировано взял победу у «Торпедо» (4:1), но при этом казахстанцам пришлось отыгрываться, а после двух периодов счет был равным 1:1, так что победа далась хозяевам льда не так просто, как может показаться исходя из счета.

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Как и предполагалось, результат сделали лидеры — форвард Брэндон Боченски оформил дубль и набрал три очка, его напарник по тройке Мэтт Фреттин сделал гол+пас, еще одну шайбу забросил Андре Петтерссон. А вернувшийся после травмы Кертис Волк отдал три результативны передачи. Неплохо сыграл и вратарь Хенрик Карлссон, но по его воротам соперник нанес лишь 19 бросков.

«Барыс» был как обычно активен в атаке, перебросав «Торпедо» почти в два раза (35:19), и к тому же реализовал два большинства. В целом казахстанцы сыграли так, как мы и ожидали, но отметим, что и в этой игре, и в последних матчах регулярки «Барыс» стал еще и надежнее выглядеть в обороне.

«Торпедо»

«Торпедо» дало бой «Барысу» в первом матче серии. Команде удалось открыть счет, и долгое время удерживать приемлемый результат. И хотя в итоге нижегородцы все равно проиграли, игра команды дает надежду на возможность зацепиться за выездную победу.

Единственную шайбу в игре забросил один из ключевых нападающих Роберт Саболич в большинстве с передачи еще одного важного игрока атаки Дамира Жафярова. При этом команде явно не хватает травмированных игроков — основного вратаря Эмиля Гарипова, ключевого защитника Мэта Боди.

«Торпедо» считается одной из самых атакующих команд в КХЛ, но под конец регулярки нижегородцы начали сдавать свои позиции в плане результативности атаки, а в обороне ситуация пока так и не наладилась. Первая игра с «Барысом» изменений не продемонстрировала.

Прогноз

«Барыс» взял победу в первой игре на своем льду, и во второй мы также ждем успех казахстанцев — прогноз на победу «Барыса» в матче с коэффициентом 1,73. 0