«Металлург» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки на матч плей-офф КХЛ 27 февраля 2019 года

В рамках плей-офф КХЛ 27 февраля 2019 года магнитогорский «Металлург» примет уфимский «Салават Юлаев». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Салават Юлаев».

«Металлург»

В первой игре серии «Металлург» подтвердил статус лидера, одержав победу над «Салаватом Юлаевым» (2:1), но для нее потребовалось немало усилий — решающая шайба была заброшена во втором овертайме.

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Героем матча, несмотря на победный бросок топ-форварда Ника Шора, можно назвать опытного вратаря Василия Кошечкина, который отразил 47 из 48 бросков. Единственную шайбу в основное время забросил форвард Денис Платонов. Среди других лидеров отметим защитников Виктора Антипина и Максима Матушкина, нападающих Сергей Мозякина, Мэта Эллисона, Николая Кулемина и Денниса Расмуссена.

«Металлург» в регулярном чемпионате показывал вторую лучшую реализацию большинства в КХЛ, однако в матче против «Салавата Юлаева» не реализовал ни одного численного преимущества. Но и сами магнитогорцы играли максимально строго в обороне

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» не сумел взять победу на выезде в первом из двух матчей на льду «Металлурга», однако команда показала зубы, и была близка к хорошему результату. Несмотря на невзрачное окончание регулярки, плей-офф начался обнадеживающе для уфимцев.

Единственную шайбу команды в матче забросил один из лидеров атаки Тиму Хартикайнен, также отлично сыграл вратарь Юха Метсола, но все же пропустил два гола с 48 бросков. В целом отметим возвращение в состав всех лидеров, получивших отдых в конце регулярного чемпионата — защитника Филипа Ларсена, нападающих Линуса Умарка и Йонаса Кемппайнена.

«Салават Юлаев» продемонстрировал свои сильные качества — хорошую игру в обороне, и особенно в меньшинстве, но шансы в атаке лучше использовал «Металлург». В целом же, игра была абсолютно равной, что оставляет команде хорошие шансы на второй матч.

Прогноз

В первой игре обе команды были максимально сконцентрированы, так как стартовать в серии с победы очень важно. Во второй игре тому же «Салавату», возможно, придется больше раскрываться, так что рискнем с прогнозом на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,93. 0