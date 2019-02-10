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    «Тампа-Бэй» против «Питтсбурга» — чья атака окажется результативнее?

    «Тампа-Бэй» — «Питтсбург». Прогноз и ставки на матч НХЛ 10 февраля 2019 года

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Тампа-Бэй Лайтнинг
    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Питтсбург»
    Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля 2019 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Питтсбург».
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    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома неожиданно всухую проиграла в овертайме «Сент-Луису» (0:1) — это второе поражение «Лайтнинг» подряд, но команда продолжает лидировать в общей таблице КХЛ, опережая на девять очков «Калгари».

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    Слабо сыграла обычно результативная атака «Тампы», лидерами которой являются наш Никита Кучеров, Стивен Стэмкос, Брэйден Поинт, Тайлер Джонсон, Янни Гурд. Зато российский вратарь Андрей Василевский отразил 37 из 38 бросков. Защитник Михаил Сергачев провел на льду чуть меньше 14 минут.

    «Тампа-Бэй» сейчас самая сильная команд в НХЛ не только по турнирному положению, но и по результатам статистики — сильнейшая в лиге атака (3,76 шайб за игру), самая высокая реализация большинства (28,8%), вторая лучшая надежность в меньшинстве (84,6%), и 6-я оборона (в среднем 2,76 пропущенных шайб).

    «Питтсбург»

    В прошлом поединке «Питтсбург» на выезде в овертайме проиграл «Флориде» (2:3) — и это уже третье кряду поражение «Пингвинз». Пока что команда держится в зоне плей-офф Востока, деля с «Коламбусом» 3-4 места в Столичном дивизионе, и опережая на три очка «Каролину».

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    Главная проблема «Питтсбурга» на данный момент — травма российского топ-форварда Евгения Малкина. В игре с «Пантерз» по шайбе забросили защитник Маркус Петтерссон и нападающий Джаред МакКанн, две передачи отдал топ-защитник Крис Летанг. Среди ключевых исполнителей также вратарь Мэтт Мюррей, нападающие Фил Кессел, Сидни Кросби и Джейк Гюнтцель.

    Почти по всем показателям «Питтсбург» входит в число десяти сильнейших команд в НХЛ, включая шестую по результативности атаку — в среднем 3,41 шайбы за матч. Но оборона и вратари тянут команду вниз — в среднем более трех пропущенных шайб за матч и лишь 17-е место.

    Прогноз

    Два предыдущих матча в сезоне прошли на льду «Питтсбурга» — в первой игре выиграла «Тампа» (4:3), затем реванш взяли «Пингвинз» (4:2). Букмекеры снова прогнозируют результативный поединок и уверенную победу «Тампы». Что ж, можно рискнуть с прогнозом на тотал больше 6,5 с коэффициентом 2,07. 0

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    Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Питтсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.07. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 февраля 2019 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Питтсбург Пингвинз». Начало матча — 03:00 мск.
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