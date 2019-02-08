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    «Филадельфия» Проворова и «Лос-Анджелес» Ковальчука сыграют от атаки

    «Филадельфия» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 8 февраля 2019 года

    НХЛ Филадельфия Флайерз Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз на «Филадельфия» — «Лос-Анджелес»
    Илья Ковальчук, «Лос-Анджелес»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля 2019 года «Филадельфия Флаерз» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Филадельфия» — «Лос-Анджелес».
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    «Филадельфия»

    В прошлой игре «Филадельфия» дома обыграла «Ванкувер» (2:1), одержав восьмую победу подряд. Но пока что «Флаерз» все еще далеки от зоны плей-офф Востока — семь очков отставания и 6-е место в Столичном дивизионе.

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    Отлично сыграл вратарь Картер Харт, отразив 41 из 42 бросков, а результат сделали лидеры — Якуб Ворачек и Шок Кутюрье забросили по шайбе. Российский защитник Иван Проворов очков не набирал. Среди лидеров отметим также защитника Шейна Гостисбихира, нападающих Клода Жиру, Уэйна Симмондса, Нолана Патрика, Трэвиса Конечны и Джеймса ван Римсдайка.

    Ни по одному из показателей «Филадельфия» не входит даже в топ-20 НХЛ — слабая игра в атаке, в обороне, слабые спецбригады. Зато по игре на вбрасываниях «Флаерз» абсолютные лидеры — 56,1%, но на результаты это, как видим, не влияет.

    «Лос-Анджелес»

    В прошлом поединке «Лос-Анджелес» на выезде разобрался с «Нью-Джерси» (5:1), выиграв второй матч подряд и третий из последних четырех. Но пока что «Кингз» продолжают занимать последнее место в Тихоокеанском дивизионе и Западной конференции.

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    Хороший матч провел вратарь Джек Кэмпбелл, отразив 29 из 30 бросков, а результат сделали лидеры — капитан и топ-форвард Анже Копитар отдал три результативные передачи, Тайлер Тоффоли оформил дубль, по шайбе забросили защитник Дион Фанеф, нападающие Адриан Кемпе и наш Илья Ковальчук.

    «Лос-Анджелес» входит в топ-3 худших команд НХЛ по игре в атаке и в спецбригадах. Лишь надежность обороны у команды на среднем уровне — 2,96 пропущенные шайбы в среднем за игру.

    Прогноз

    Первая встреча команд в сезоне завершилась выездной победой «Филадельфии» (5:2), и сейчас «Флаерз» набрали шикарный ход, но и «Кингз» не так безнадежны, как на старте сезона. К тому же, в последнее время матчи с участием команд оказываются результативными — прогноз на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,87. 0

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    Прогноз на «Филадельфия» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 февраля 2019 года «Филадельфия Флаерз» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 03:00 мск.
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