Россия — Финляндия. Прогноз и ставки на матч шведского этапа Евротура 7 февраля 2019 года

В рамках шведского этапа Евротура 7 февраля 2019 года сборная России сыграет со сборной Финляндии. Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на Россия — Финляндия.

Россия

К шведскому этапу Евротура Россия подходит в хорошем настроении — в Москве на своей площадке подопечные Ильи Воробьева выиграли все три матча, включая разгром Финляндии (5:0), а всего в шести матчах Евротура этого сезона Россия одержала пять побед.

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На Шведские игры Илья Воробьев решил собрать экспериментальный состав, вызвав резервистов и ряд новых имен — вернулись в команду нападающие Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий, вызваны Анатолий Никонцев из «Спартака», защитник Николай Демидов из «Сибири», вратарь Игорь Бобков из «Авангарда». Таким образом, лидерам дали отдохнуть.

На прошлом этапе Евротура Россия забросила 15 шайб, пропустив лишь четыре. И в целом в шести играх на двух этапах подопечные Ильи Воробьева лишь раз пропустили больше двух шайб за игру — в том единственном поражение от сборной Чехии (2:5). Средняя результативность в атаке — четыре шайбы за матч.

Финляндия

Финляндия пока что проводит весьма удачный Евротур, заняв два вторых места на домашнем Кубке Карьяла и на Кубке Первого канала. Оба раза команда уступала первое место нашей сборной. В целом в шести играх финны одержали три победы, но дважды всухую уступили России (0:3 и 0:5).

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен также везет на турнир много молодежи, но есть в составе и знакомые нам имена — защитник «Авангарда» Вилле Покка, нападающие Ииро Пакаринен («Металлург»), Йоонас Наттинен и Микаэль Руохомаа из «Нефтехимика» и Юкка Пелтола из «Сибири».

Финляндия традиционно делает упор на надежную оборону, но пока результат выходит с переменным успехом — в шести матчах финны забросили лишь 12 шайб, пропустив 14, причем 11 из них на Кубке Первого канала.

Прогноз

Букмекеры уверены в победе России, но мы не будет столь однозначны, учитывая какой состав собрал Илья Воробьев. Однако с учетом, что две предыдущие игры соперников были не очень результативными, прогнозируем тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,71. 0