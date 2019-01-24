«Колорадо» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч НХЛ 24 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 24 января 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Миннесоту Уайлд». Начало матча — 05:30 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Миннесота».

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» дома был разбит «Нэшвиллом» (1:4) — это седьмое поражение «Эвеланш» в последних десяти играх, и хотя они сохраняют место в зоне плей-офф, но опустились уже на 5-е место в Центральном дивизионе, деля очки с «Далласом» и на один балл отставая от идущей третьей «Миннесоты».

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Российский вратарь Семен Варламов снова сыграл ниже своих возможностей, пропустив три шайбы с 26 бросков. Единственный гол на счету форварда Алекса Керфута. Российский защитник Никита Задоров очков не набирал, травмирован форвард Владислав Каменев. Среди ключевых исполнителей — защитник Тайсон Бэрри, нападающие Габриэль Ландескуг, Натан Маккиннон, Микко Рантанен. В лазарете один из лучших защитников — Тайлер Джонсон.

У «Колорадо» одна из сильнейших линий нападения в НХЛ — в среднем 3,41 заброшенных шайб за игру (7-й результат) и 24,9% реализации большинства (6-й). Но по игре в обороне «Эвеланш» не входят даже в топ-20.

«Миннесота»

В прошлом поединке «Миннесота» на выезде обыграла «Вегас» (4:2) — это вторая победа команды подряд и третья в последних четырех играх. «Уайлд» поднялись на третье место в Центральном дивизионе, опережая на одно очко «Даллас» и «Колорадо», но отставание от «Нэшвилла» составляет девять очков.

Результативно сыграла ударная тройка — Эрик Стаал набрал гол+пас, шайбу забросил Чарли Койл, по голу на счету Ника Фолиньо и Микко Койву. Среди ключевых игроков — защитники Джаред Спаржеон, Райан Сутер, нападающие Микаэль Гранлунд, Джейсон Зукер, Зак Паризе. Травмированы топ-защитник Мэттью Дамба, нападающий Эрик Фер.

«Миннесота», наоборот, защитная команда — в среднем 2,84 пропущенные шайб за игру (8-й результат) и вторые лучшие в НХЛ спецбригады меньшинства (84,7%). Но вот нападение у «Уайлд» шестое худшее во всей Лиге.

Прогноз

Соперники сыграли уже дважды в сезоне, обменявшись домашними победами (4:1 «Колорадо» и 3:2 «Миннесота»). Так что рискнем с прогнозом на победу «Колорадо» в матче с коэффициентом 1,71 — «Эвеланш» пора выбираться из кризиса. 0