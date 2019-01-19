«Колорадо» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 января 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 23:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Лос-Анджелес».

«Колорадо»

В прошлом поединке «Колорадо» на выезде умудрился проиграть даже аутсайдеру НХЛ «Оттаве» (2:5) — это четвертое поражение «Эвеланш» в последних пяти играх. «Колорадо» делит 3-4 места в Центральном дивизионе с «Далласом», опережая на один балл «Миннесоту».

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Слабо сыграл российский вратарь Семен Варламов, пропустив четыре шайбы с 30 бросков, зато 4-й гол в сезоне провел защитник Никита Задоров. Набрали очки и два лидера атаки — Натан Маккиннон (гол+пас) и Мико Рантанен (два ассиста). Среди лидеров также защитник Тайсон Бэри и нападающий Габриэль Ландескуг. Травмирован российский форвард Владислав Каменев.

У «Колорадо» одна из лучших атак в НХЛ — в среднем за матч «Эвеланш» забрасывают 3,38 шайб (7-й показатель) и реализуют 25,1% большинства (6-й). Но при этом в обороне команда одна из худших в Лиге.

«Лос-Анджелес»

В прошлом поединке «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Даллас» (2:1), одержав вторую победу в трех матчах, и три игры кряду набирает очки. «Кингз» поднялись на предпоследнее место в Западной конференции, а от зоны плей-офф их отделяет семь очков.

Хороший матч провел резервный вратарь Джек Кэмпбелл, по шайбе забросили лидеры атаки — Дастин Браун и Карл Хагелин. Среди ключевых исполнителей выделим также нашего нападающего Илью Ковальчука, Анже Копитара, Алекса Яффало, Джеффа Картера, защитника Джейка Маззина и вратаря Джонатана Куика. Травмированы защитник Оскар Фантенберг, нападающие Джонни Бродзински и Тревор Льюис.

«Лос-Анджелес» только по игре в обороне входит в топ-15, пропуская в среднем 2,94 шайбы за игру. В остальном — все очень плохо. Худшая в НХЛ атака, второе худшее меньшинство, третье худшее большинство.

Прогноз

Команды сыграли два матча в сезоне, обменявшись выездными победами — «Колорадо» разбил «Лос-Анджелес» 7:3, а затем «Кингз» взяли реванш в овертайме (3:2). Несмотря на кризис «Эвеланш», букмекеры считают их явными фаворитами, а мы прогнозируем быстрый гол с 1-й по 9-ю минуты с коэффициентом 1,76. У «Колорадо» хорошая атака, команда играет дома и будет нацелена реабилитироваться уже с первых минут. 0