ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жозе МоуриньюСлишком молод для пенсии. Моуринью рассказал о планах на будущее Мария ШараповаAustralian Open. Федерер и Шарапова вышли в четвертый круг, вылет Хачанова «Тампа-Бэй» — «Торонто»НХЛ. Две передачи Зайцева помогли «Торонто» победить, «Анахайм» прервал серию неудач
  • 12:48
    • Хачанов вылетел с Australian Open
  • 12:33
    • Лыжник рассказал о симуляции астмы в сборной Австрии
  • 12:20
    • СМИ: DAZN предложил Владимиру Кличко контракт на три боя
  • 11:55
    • «Спартак» присматривается к нападающему «Сан-Паулу»
  • 10:17
    • Шарапова обыграла действующую чемпионку Australian Open
  • 09:33
    • Еременко подписал контракт с «Ростовом»
  • 08:40
    • «Лейкерс» в овертайме одолели «Оклахому», «Торонто» обыграл «Финикс»
    Все новости спорта

    В игре «Колорадо» и «Лос-Анджелеса» может быть заброшена быстрая шайба

    «Колорадо» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 19 января 2019 года

    НХЛ Колорадо Эвеланш Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз на «Колорадо» — «Лос-Анджелес»
    Семен Варламов, «Колорадо»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 января 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 23:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Лос-Анджелес».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Колорадо»

    В прошлом поединке «Колорадо» на выезде умудрился проиграть даже аутсайдеру НХЛ «Оттаве» (2:5) — это четвертое поражение «Эвеланш» в последних пяти играх. «Колорадо» делит 3-4 места в Центральном дивизионе с «Далласом», опережая на один балл «Миннесоту».

    Все прогнозы на НХЛ

    Слабо сыграл российский вратарь Семен Варламов, пропустив четыре шайбы с 30 бросков, зато 4-й гол в сезоне провел защитник Никита Задоров. Набрали очки и два лидера атаки — Натан Маккиннон (гол+пас) и Мико Рантанен (два ассиста). Среди лидеров также защитник Тайсон Бэри и нападающий Габриэль Ландескуг. Травмирован российский форвард Владислав Каменев.

    У «Колорадо» одна из лучших атак в НХЛ — в среднем за матч «Эвеланш» забрасывают 3,38 шайб (7-й показатель) и реализуют 25,1% большинства (6-й). Но при этом в обороне команда одна из худших в Лиге.

    «Лос-Анджелес»

    В прошлом поединке «Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Даллас» (2:1), одержав вторую победу в трех матчах, и три игры кряду набирает очки. «Кингз» поднялись на предпоследнее место в Западной конференции, а от зоны плей-офф их отделяет семь очков.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    Хороший матч провел резервный вратарь Джек Кэмпбелл, по шайбе забросили лидеры атаки — Дастин Браун и Карл Хагелин. Среди ключевых исполнителей выделим также нашего нападающего Илью Ковальчука, Анже Копитара, Алекса Яффало, Джеффа Картера, защитника Джейка Маззина и вратаря Джонатана Куика. Травмированы защитник Оскар Фантенберг, нападающие Джонни Бродзински и Тревор Льюис.

    «Лос-Анджелес» только по игре в обороне входит в топ-15, пропуская в среднем 2,94 шайбы за игру. В остальном — все очень плохо. Худшая в НХЛ атака, второе худшее меньшинство, третье худшее большинство.

    Прогноз

    Команды сыграли два матча в сезоне, обменявшись выездными победами — «Колорадо» разбил «Лос-Анджелес» 7:3, а затем «Кингз» взяли реванш в овертайме (3:2). Несмотря на кризис «Эвеланш», букмекеры считают их явными фаворитами, а мы прогнозируем быстрый гол с 1-й по 9-ю минуты с коэффициентом 1,76. У «Колорадо» хорошая атака, команда играет дома и будет нацелена реабилитироваться уже с первых минут. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Витесс — Эксельсиор
  • Сегодня в 22:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Витесс — Эксельсиор
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Хоффенхайм — Бавария
  • Сегодня в 22:30
    •  4.63
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лилль — Амьен
  • Сегодня в 22:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Хетафе — Алавес
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Завтра в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Коламбус — Монреаль
  • Завтра в 03:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Каролина — Оттава
  • Завтра в 03:30
    •  3.90
  • Прогноз на матч Ванкувер — Баффало
  • Завтра в 06:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Лестер
  • Завтра в 15:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Байер — Боруссия Менхенгладбах
  • Завтра в 17:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Брайтон
  • Завтра в 18:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кардифф
  • Завтра в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Кристал Пэлас
  • Завтра в 18:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Дани Себальос — лицо обновляющегося «Реала»
  • «Реал» болезненно обновляется в ущерб Иско
    • 19:52 14/01/2019     Курбан Бердыев
  • Планы на зиму: «Рубин»
    • 19:58 16/01/2019     Самир Насри
  • Насри указал «Арсеналу» на недостатки. «Канонирам» не хватает француза
    • 12:32 13/01/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Колорадо» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 19 января 2019 года «Колорадо Эвеланш» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 23:00 мск.
    Тоже интересно
    Валерий Карпин Футбол Планы на зиму: «Ростов»Чем заняться Валерию Карпину во время зимнего перерыва в чемпионате России 01:590
  • 08:08
    • Федерер вышел в четвертый круг Australian Open
  • 08:03
    • Павлюченкова разгромила Саснович на Australian Open
  • 13:38
    • Тренер «Милана» дисквалифицирован на один матч Серии А
    Роналду выиграл первый трофей с «Ювентусом» Футбол Доминирование «Ювентуса» только усиливаетсяРеакция прессы на матч Суперкубка Италии «Ювентус» — «Милан» Вчера в 20:490
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Бавария» прервет беспроигрышную серию «Хоффенхайма»
  • 4.63
    •
  • 13:25
    • «Реал» стал лидером по зарплатам в 2017 году
  • 13:10
    • «Урал» расторг контракт с полузащитником
  • 13:04
    • Полузащитник «Манчестер Юнайтед» выбыл из строя на четыре недели
    Марсело Бьелса Футбол Объяснения Бьелсы. Главный тренер «Лидса» оказался в центре шпионского скандалаАргентинский специалист при помощи своих агентов шпионил за соперниками Вчера в 16:150
  • 12:02
    • Квитова переиграла Бенчич на Australian Open
  • 10:32
    • Альварес и Джейкобс договорились об объединительном поединке
  • 01:29
    • «Барселона» разгромила «Леванте» и вышла в четвертьфинал Кубка Испании
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие