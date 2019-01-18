«Тампа-Бэй» — «Торонто». Прогноз и ставки на матч НХЛ 18 января 2019 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 18 января 2019 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Торонто Мэйпл Лифс». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Торонто».

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» на выезде засушила «Даллас» (2:0), реабилитировавшись за погром от «Айлендерс» (1:5). Это восьмая победа «Лайтнинг» в последних десяти матчах, и они продолжают лидировать в НХЛ, опережая на 10 очков «Калгари» и на 16 «Торонто» в Атлантическом дивизионе.

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Героем матча с «Далласом» стал вратарь Андрей Василевский, отразивший все 35 бросков в створ — это третий шатаут россиянина в сезоне. Одну из двух шайб забросил защитник Михаил Сергачев, второй гол на счету Онджея Палата. Российский лидер атак Никита Кучеров очков не набирал. Среди ключевых исполнителей — защитники Виктор Хэдман, Райан Макдона, нападающие Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон, Брэйден Поинт.

«Тампа-Бэй» обладает самой мощной атакующей линией в НХЛ, забрасывая в среднем четыре шайбы за игру (постепенно результативность падает), и реализуя 29,1% большинства. По игре в обороне «Лайтнинг» уже также подтянулись в топ-10.

«Торонто»

В прошлом поединке «Торонто» дома уступил «Колорадо» (3:6) — это второе поражение «Лифс» подряд и пятое в последних сем играх. «Торонто» постепенно теряет позиции в турнирной таблице конференции, опустившись на четвертое место, но пока сохраняет второе в Атлантическом дивизионе, опережая на одно очко «Бостон».

Слабо сыграл основной вратарь Фредерик Андерсен, хотя по его воротам соперник нанес 36 бросков, а две шайбы «Эвеланш» провели в пустые ворота. Третью шайбу в сезоне забросил российский защитник Игорь Ожиганов, по шайбе на счету лидеров — Митча Марнера и Каспери Капанена, две передачи у Остона Мэттьюса. Российский защитник Никита Зайцев очков не набирал.

Почти по всем показателям «Торонто» входит в топ-10 команд НХЛ, включая заброшенные/пропущенные шайбы и большинство. Чуть послабее игра в меньшинстве, ну а в целом «Мэйпл Лифс» делают ставку на игру в атаке.

Прогноз

Соперники успел сыграть один, и в нем домашнюю победу одержала «Тампа-Бэй» (4:1). Букмекеры верят в результативный поединок, отдают предпочтение «Тампе», а мы сыграем от обратного и рискнем с прогнозом на голодных к победам «Лифс» в матче с коэффициентом 2,26. 0