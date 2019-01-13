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    «Даллас» Радулова и «Сент-Луис» Тарасенко сыграют от обороны

    «Даллас» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч НХЛ 13 января 2019 года

    НХЛ Даллас Старз Сент-Луис Блюз
    Прогноз на «Даллас» — «Сент-Луис»
    Владимир Тарасенко, «Сент-Луис»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 13 января 2019 года «Даллас Старз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Даллас» — «Сент-Луис».
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    «Даллас»

    В прошлом поединке «Даллас» на выезде умудрился проиграть одному из аутсайдеров сезона «Филадельфии» (1:2), потерпев второе поражение в последних трех матчах. Но в последних 10 у «Старз» шесть побед, и они занимают третье место в Центральном дивизионе, опережая на два очка «Колорадо».

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    Российский вратарь Антон Худобин пропустил две шайбы с 22 бросков, нападающие Александр Радулов и Валерий Ничушкин завершили матч без очков, а единственную шайбу забросил форвард Джейми Бенн. Среди лидеров отметим защитников Джона Килнгберга, Миро Хейсканена, нападающих Тайлера Сегина и Джейсона Спеццу. Травмированы защитник Марк Мето, нападающие Мартин Ганзал и Джейсон Дикинсон.

    У «Далласа» одна из сильнейших линий обороны в НХЛ — в среднем лишь 2,64 пропущенные шайбы за матч (5-й результат), неплохие спецбригады, но очень плохое нападение. В среднем за игру «Старз» забрасывают 2,67 шайб — 26-е место.

    «Сент-Луис»

    В прошлом матче «Сент-Луис» дома разбил «Монреаль» (4:1), и продолжает чередовать победы с поражениями. В итоге у «Блюз» пять побед в десяти играх, и они занимают предпоследнее место в Центральном дивизионе, отставая от зоны плей-офф на семь очков.

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    Хороший матч сыграл резервный вратарь Джордан Биннингтон, отразив 28 из 29 бросков. Гол+пас на счету Оскара Сундквиста, по шайбе забросили Роберт Томас, Самуэль Блэз и защитник Джей Боумистер.

    Один из лидеров атаки Райан О’Райли заработал два ассиста, передача также на счету одного из лучших форвардов россиянина Владимир Тарасенко. Российский нападающий Иван Барбашев очков не набирал. Травмированы ведущий защитник Винс Данн, и два основных нападающих — Тайлер Бозак, Александр Стин.

    По игре в равных составах, по заброшенным и пропущенным шайбам «Сент-Луис» не входит даже в топ-20, но спецбригады у «Блюз» чуть получше — на среднем уровне.

    Прогноз

    Первая встреч соперников в сезоне завершилась выездной победой «Далласа» (3:1). Учитывая, что обе команды в основном забрасывают не очень много, рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,94. 0

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    Прогноз на «Даллас» — «Сент-Луис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 13 января 2019 года «Даллас Старз» примет «Сент-Луис Блюз». Начало матча — 05:00 мск.
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