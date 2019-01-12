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    «Каролина» и «Баффало» не забросят много шайб

    «Каролина» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч НХЛ 12 января 2019 года

    НХЛ Каролина Харрикейнз Баффало Сэйбрз
    Прогноз на «Каролина» — «Баффало»
    Андрей Свечников, «Каролина»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 января 2019 года «Каролина Харрикенйз» примет «Баффало Сэйбрз». Начало матча — 03:30 мск. Прогноз на «Каролина» — «Баффало».
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    «Каролина»

    В прошлом матче «Каролина» на выезде обыграла «Айлендерс» (4:3), одержав пятую победу подряд, но перед встречей с «Баффало» ее ждет игра на выезде против «Тампы». «Харрикейнз» занимают 5-е место в Столичном дивизионе, отставая на шесть очков от зоны плей-офф.

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    В игре с «Айлендерс» гол+пас у Грега Маккегга, по шайбе на счету Саку Маенеланена, и двух лидеров — защитника Джейкоба Слэвина и Джастина Уильямса. Российский форвард Андрей Свечников очков не набирал. Среди лидеров также нападающие Себастьян Ахо и Тэуво Теравайнен. Травмирован один из ключевых нападающих Джордан Стаал, а также форвард Кларк Бишоп.

    «Каролина» делает ставку на оборону, пропуская в среднем 2,83 шайбы за матч и показывая 80,8% надежности в меньшинстве (13-й и 12-й результаты в НХЛ соответственно). Что касается линии атаки, здесь у «Харрикейнз» все очень плохо — пятое место с конца по результативности.

    «Баффало»

    В прошлом матче «Баффало» дома разбил «Нью-Джерси» (5:1) — это вторая победа в последних трех играх, но в последних десяти «Сэйбрз» взяли лишь четыре виктории. «Баффало» занимает 4-е место в Атлантическом дивизионе, опережая на одно очко «Монреаль» и на два отставая от «Бостона».

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    С «Нью-Джерси» хорошо сыграл вратарь Картер Хаттон (20 сэйвов с 21 броска), а очки набрали 14 человек. По шайбе на счету Джеффа Скиннера, Си Джей Смита, Кэйси Миттельштадта, защитников Лоуренса Пилута и Джейка Маккейба. Среди лидеров также защитник Расмус Ристолайнен, нападающие Сэм Рэйнхарт и Джейк Айхель, но последний травмирован и это главная проблема команды.

    «Баффало» также делает упор на защиту, пропуская всего 2,79 шайб за матч (9-е место), а по игре в меньшинстве «Сэйбрз» вовсе 4-е во всей НХЛ (84,1% надежности). Но результативность атаки и большинство — в конце второго десятка.

    Прогноз

    Это первая встреча соперников в сезоне. И «Баффало» и «Каролина» любят играть от обороны, так что рискнем с прогнозом на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,17. 0

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    Прогноз на «Каролина» — «Баффало». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 12 января 2019 года «Каролина Харрикенйз» примет «Баффало Сэйбрз». Начало матча — 03:30 мск.
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