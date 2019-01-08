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    «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелес» Ковальчука не забросят много шайб

    «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставки на матч НХЛ 8 января 2019 года

    НХЛ Сан-Хосе Шаркс Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз на «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес»
    Илья Ковальчук, «Лос-Анджелес»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 января 2019 года «Сан-Хосе Шаркс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 06:30 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес».
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    «Сан-Хосе»

    В прошлом матче «Сан-Хосе» неожиданно легко разбил дома лидера чемпионата «Тампу-Бэй» (5:2), одержав вторую победу подряд и четвертую в последних пяти играх. «Шаркс» занимают третье место в Тихоокеанском дивизиона, отставая на одно очко от «Вегаса» и на три от «Калгари».

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    Одним из героев матча с «Тампой» стал нападающий Эвандер Кэйн, оформивший дубль. По шайбе на счету Лукаша Радила, Логана Кутюра и Джо Павелски, а защитник Брент Бернс вовсе отметился ассистентским хет-триком. По две передачи у защитника Эрика Карлссона и нападающего Тимо Майера. В лазарете пребывают сразу четыре защитника — Джастин Браун, Марк Власич, Тим Хид и Радим Шимек.

    «Сан-Хосе» обладает очень результативной атакующей линией, которая забрасывает в среднем 3,49 шайб за игру, а также сильными спецбригадами большинства и меньшинства. Но оборона «Шаркс» одна из худших в НХЛ — в среднем 3,07 пропущенных шайб за матч и только 20-й показатель.

    «Лос-Анджелес»

    В прошлом матче «Лос-Анджелес» дома разбил «Эдмонтон» (4:0), прервав серию из двух поражений. В целом же в последних пяти матчах у «Кингз» три поражения и они занимают последнее место в Тихоокеанском дивизионе, отставая на восемь очков от зоны плей-офф.

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    Вернувшийся после травмы голкипер Джонатан Куик помог «Кингз» взять два очка, оформив шатаут, хотя по его воротам соперник нанес всего 16 бросков. По шайбе забросили нападающие всех четырех троек нападения — Анже Копитар, Джефф Картер, Кайл Клиффорд и Тайлер Тоффоли.

    Российский форвард Илья Ковальчук, отдал результативную передачу, но не забрасывает шайб семь матчей подряд, а за последние 19 матчей отличился лишь дважды, набрав 4 (2+2) очка. Травмированы защитник Алекс Мартинес, нападающие Джонни Бродзински и Тревор Льюис.

    «Лос-Анджелес» абсолютно худшая команда НХЛ по игре в атаке — всего 2,26 заброшенных шайб за матч. Почти такие же ужасные у «Кингз» спецбригады, и лишь в обороне дела чуть получше — в среднем 2,95 пропущенных шайб за матч и 17-е место.

    Прогноз

    Соперники сыграли друг с другом дважды в текущем сезоне, обменявшись выездными победами с одинаковым счетом — 3:2, причем оба матча завершились в овертаймах. Букмекеры считают фаворитом «Шаркс», а мы рискнем со ставкой на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 1,97. 0

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    Прогноз на «Сан-Хосе» — «Лос-Анджелес». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 8 января 2019 года «Сан-Хосе Шаркс» примет «Лос-Анджелес Кингз». Начало матча — 06:30 мск.
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