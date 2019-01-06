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    От «Йокерита» и СКА ждем атакующий хоккей и обилие голов

    «Йокерит» — СКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 6 января 2019 года

    КХЛ Йокерит СКА
    Прогноз на «Йокерит» — СКА
    Илья Каблуков, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 января 2019 года финский «Йокерит» примет питерский «СКА». Начало матча — 17:30 мск. Прогноз на «Йокерит» — СКА.
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    «Йокерит»

    В прошлом матче «Йокерит» дома обыграл «Сибирь» (4:1), одержав третью победу подряд, пятую в последних шести матчах, а очки финны набирают шесть игр. В итоге «Йокерит», занимая третье место в Западной конференции, оторвался от «Локомотива» уже на пять очков, но отстает от СКА на шесть.

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    В игре с «Сибирью» отлично сыграл вратарь Янис Калниньш, который не только отразил 19 из 20 бросков, но и отдал результативную передачу. По голу и передаче на счету Брайана О’Нейлла и Джона Нормана, по шайбе забросили защитник Алекс Грант и нападающий Никлас Йенсен. Среди лидеров также защитник Сами Леписто, нападающие Йессе Йоэнсуу и Стив Мозес. Травмированы защитник Эемели Расанен и Марко Анттила.

    «Йокерит» делает упор на игру в чужой зоне, и получается это у финнов в основном отлично — в среднем 3,27 заброшенным шайб за матч (2-е место после СКА) и 25% реализации большинства (5-е место в КХЛ). В обороне финны выглядят похуже, но держаться в пределах топ-10.

    СКА

    В прошлом матче СКА на выезде скромно обыграл минское «Динамо» (2:0), одержав четвертую победу подряд и восьмую в последних десяти матчах. Эта игра стала для армейцев Санкт-Петербурга четвертой подряд на выезде, но впереди еще три тяжелейшие игры на чужих площадках с «Йокеритом», «Автомобилистом» и «Локомотивом». СКА занимает второе место на Западе, отставая от ЦСКА на шесть очков.

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    Отразив всего 12 бросков в створ в матче с минчанами, свой шестой шатаут в сезоне оформил вратарь Магнус Хеллберг, а голы Николая Прохоркина и Сергея Плотникова принесли СКА очередные два очка. Среди лидеров также нападающие Александр Барабанов, Никита Гусев и Павел Дацюк, а вот лучший бомбардир-защитник Патрик Херсли травмирован, также как защитник Василий Токранов.

    СКА — почти безупречный лидер командой статистики. По результативности атаки армейцы первые в КХЛ, забрасывая в среднем 3,35 шайб за матч, по надежности обороны и игре в меньшинстве — вторые, а по реализации большинства занимают 4-е место. Слабых мест у СКА почти не найти, разве что вратари не всегда стабильны.

    Прогноз

    В двух личных встречах в сезоне СКА дважды обыграл «Йокерит» — дома в овертайме 4:3 и 6:2 на выезде. Сейчас армейцы снова фавориты, а мы советуем присмотреться к прогнозу на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,68 — играют две команды с лучшей атакой в КХЛ, и до этого они также забрасывали много шайб в играх друг с другом. 0

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    Прогноз на «Йокерит» — СКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 6 января 2019 года финский «Йокерит» примет питерский «СКА». Начало матча — 17:30 мск.
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