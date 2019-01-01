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    «Тампа-Бэй» Кучерова возьмет реванш у «Анахайма» за домашнее поражение

    «Анахайм» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 1 января 2019 года

    НХЛ Тампа-Бэй Лайтнинг Анахайм Дакс
    Прогноз на «Анахайм» — «Тампа-Бэй»
    Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 1 января 2019 года «Анахайм Дакс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на «Анахайм» — «Тампа-Бэй».
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    «Анахайм»

    В прошлом поединке «Анахайм» дома в овертайме проиграл «Аризоне» (4:5), потерпев свое пятое поражение подряд, хотя до этого шел на серии из четырех побед. Сейчас «Дакс» пытаются удержаться в зоне плей-офф Западной конференции, занимая четвертое место в Тихоокеанском дивизионе.

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    В матче против «Аризоны» слабо сыграл вратарь Джон Гибсон, пропустив пять шайб с 30 бросков. Зато нападающий Онджей Касе оформил дубль, гол+пас на счету Адама Энрике, ассистентский хет-трик у Ника Ритчи, и еще одна шайба авторства Даниэля Спронга. Среди лидеров отметим также лучшего бомбардира Райан Гетцлафа, и защитника Брэндона Монтора.

    Также важный игрок для команды — нападающий Рикард Ракель, но он травмирован, и переполненный лазарет является серьезной проблемой «Анахайма». В нем также находятся вратарь Райан Миллер, защитник Кэм Фаулер, нападающие Патрик Ивс и Кори Перри.

    У «Анахайма» нет по-настоящему сильных сторон в игре, но в большей мере «Дакс» команда оборонительная. По пропущенным шайбам и игре в меньшинстве «Анахайм» входит в топ-15. Зато есть серьезные проблемы с игрой в атаке — в среднем лишь 2,45 заброшенных шайб за матч и третий худший показатель в НХЛ.

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома в результативном матче разобралась с «Монреалем» (6:5). Это пятая победа подряд, 13-я в последних 14-ти матчах, и 14-й матч с набранными очками для «Лайтнинг». В итоге «Тампа» уверенно лидирует во всей НХЛ, опережая ближайших преследователей из «Торонто» уже на восемь очков.

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    В матче против «Монреаля» очки набрали 10 игроков из всех четырех пятерок. Больше всех выделился форвард четвертого звена Адам Эрн, оформив дубль и три очка. По голу и передаче на счету защитника Антона Строльмана, нападающих Янни Гурда и нашего Никиты Кучерова. Защитник Виктор Хэдман сделал ассистентский дубль, голевая передача у российского защитника Михаила Сергачева.

    Что касается российского вратаря Андрея Василевского, он пропустил пять с 38 бросков. В среднем за матч россиянин пропускает более 2,5 шайб, и это многовато, но стиль игры «Тампы» таков, что тянуть все приходится вратарю. Травмирован только один игрок — нападающий Джей Ти Миллер

    «Тампа-Бэй» обладает самой мощной атакующей линией в Лиге, забрасывая в среднем 4,18 шайбы за матч и реализуя 30% большинства. А вот по игре в обороне «Лайтнинг» в последнее время опустились за пределы топ-15 — в среднем почти три пропущенные шайбы за игру.

    Прогноз

    Первый матч соперников в сезоне завершился выездной победой «Анахайма» (3:1). Сейчас для «Тампы» самое время взять реванш — рекомендуем прогноз на победу «Лайтнинг» в основное время с коэффициентом 2,10. 0

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    Прогноз на «Анахайм» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 1 января 2019 года «Анахайм Дакс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 04:00 мск.
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