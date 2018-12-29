Россия U20 — Чехия U20. Прогноз и ставки на матч Молодежного чемпионата мира 29 декабря 2018 года

В рамках группового раунда Молодежного чемпионата мира по хоккею 29 декабря 2018 года сборная России сыграет со сборной Чехии. Начало матча — 04:00 мск. Прогноз на Россия U20 — Чехия U20.

Россия

В первом матче группового раунда Молодежного чемпионата мира сборная России всухую обыграла Данию (4:0), выполнив задачу-минимум. Впереди самые важные матчи против Чехии, Швейцарии и Канады, в которых определится, с какого места россияне выйдут в плей-офф.

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В поединке с Данией отлично сыграл вратарь Данил Тарасов, отразив все 20 бросков и оформив шатаут. Сразу три (1+2) очка на счету защитника Александра Романова, лидеры атаки также не остались без очков — гол+пас у Виталия Кравцова, по шайбе на счету Ивана Морозова и Павла Шена, две передачи отдал Клим Костин.

Несмотря на счет, победа оказалась не такой уж простой, если учесть, что в первом матче Дания была уничтожена Канадой (0:14). При этом датчане даже перебросали Россию (20:18), и не реализовали много шансов в большинстве.

Чехия

В первом матче группового раунда Чехия в овертайме дожала Швейцарию (2:1), потеряв одно очко. Теперь чехам желательно побеждать Россию, чтобы иметь шансы финишировать выше третьего места в группе, ведь впереди еще встреча с Канадой.

Чехия уступала Швейцарии по ходу матча, но сумела отыграться и вырвать победу благодаря голу и результативной передаче Мартина Каута, а также победной шайбе защитника Давида Кваснички. Также сильно сыграл вратарь Лукас Достал, отразив 26 из 27 бросков. Среди лидеров отметим нападающих Мартина Нечаса и Филипа Задину.

Первый матч Молодежного чемпионата мира вышел не очень результативным для Чехии, к тому же чехи пропустили в меньшинстве и в целом много удалялись. Если брать все основные показатели, игра со Швейцарией была игрой двух равных команд, что касается товарищеских поединков перед МЧМ, чехи были разбиты США (2:6) и с трудом дожали Словакию (2:1).

Прогноз

Первые матчи Чехии и России на турнире вышли не очень результативными, но есть шанс, что в очной встрече две достаточно мощные атакующие линии выдадут результативный поединок — прогнозируем тотал больше 6,5 с коэффициентом 2,15. 0