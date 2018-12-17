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    «Авангард» должен обыграть дома «Йокерит»

    «Авангард» — «Йокерит». Прогноз и ставки на матч КХЛ 17 декабря 2018 года

    КХЛ Авангард Йокерит
    Прогноз на «Авангард» — «Йокерит»
    Максим Чудинов, «Авангард»
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 декабря 2018 года омский «Авангард» примет финский «Йокерит». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Йокерит».
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    «Авангард»

    В прошлом матче «Авангард» на выезде одержал непростую победу над «Металлургом» (3:2), прервав серию из трех поражений подряд. В целом в последних десяти матчах омичи потерпели пять поражений, и вскоре могут потерять лидерство в своем дивизионе, так как «Барыс» отстает всего на одно очко при двух матчах в запасе.

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    В игре с «Магниткой» «Авангарду» удалось отыграться с 0:2 благодаря голу и результативной передаче Кирилла Петрова, шайбам защитника Вилле Покки и нападающего Максима Тэлбота. Отметим и два ассиста форварда Кирилла Семенова. Среди лидеров обратим внимание на Сергея Широкова, Илью Михеева, Евгения Медведева и Максима Чудинова. Травмирован вратарь Кари Рамо, дисквалифицирован один из основных нападающих Давид Дэарне.

    «Авангард» в целом сбалансированная команда с хорошей атакой и обороной, и надежной игрой в меньшинстве. По всем этим показателям омичи входят в топ-8 команд КХЛ, но вот реализация большинства одна из худших в Лиге — всего 14,4% и только 20-й результат.

    «Йокерит»

    В прошлом матче «Йокерит» дома уступил «Салавату Юлаеву», прервав серию из двух побед подряд, и потерпев второе поражение в последних шести матчах. «Йокерит» уверенно занимает третье место в Западной конференции, опережая на три очка «Локомотив» при двух матчах в запасе.

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    В игре с «Салаватом» снова не лучшим образом сыграл вратарь Райан Запольски, пропустив три шайбы всего лишь с 12 бросков в створ. По шайбе на счету нападающих Стива Мозеса и новичка Кристиана Весалайнена. Сред лидеров защитники Алекс Грант и Сами Леписто, нападающие Сакари Маннинен, Брайан О’Нейлл, Йессе Йоенсуу. Травмированы защитник Эемели Расанен, нападающие Петер Регин и Марко Анттилла.

    По всем без исключения статистически показателям «Йокерит» входит в топ-10 команд КХЛ. Но если по игре в атаке финны вовсе одни из лучших, забрасывая в среднем 3,36 шайб за матч, то оборона и меньшинства заметно слабее.

    Прогноз

    Обе команды нестабильны и тяжело предсказуемы, но мы рискнем сделать прогноз на победу «Авангарда» в матче с коэффициентом 1,86 — омичи рискуют потерять первое место в дивизионе, а с ним и второе в конференции, тогда как «Йокериту» очки не так критичны. 0

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    Прогноз на «Авангард» — «Йокерит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.86. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 17 декабря 2018 года омский «Авангард» примет финский «Йокерит». Начало матча — 19:30 мск.
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