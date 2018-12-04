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    СКА возьмет результативный реванш у «Торпедо» за поражение на старте регулярки

    СКА — «Торпедо». Прогноз и ставки на матч КХЛ 4 декабря 2018 года

    КХЛ СКА Торпедо
    Прогноз на СКА — «Торпедо»
    Павел Дацюк, СКА
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 декабря 2018 года питерский СКА примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на СКА — «Торпедо».
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    СКА

    В прошлом матче СКА на выезде разгромил «Витязь» (6:0), одержав вторую победу подряд и восьмую в последних десяти матчах. Армейцы Санкт-Петербурга занимают второе место на Западе, отставая на внушительные семь очков от ЦСКА, но на пять баллов опережая «Йокерит».

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    В игре с «Витязем» свой очередной четвертый шатаут в сезоне оформил вратарь Магнус Хеллберг, отразив 21 бросок, и сравнявшись по сухим матчам со своим коллегой Игорем Шестеркиным. Сразу четыре (1+3) очка набрал нападающий Александр Барабанов, по три (1+2) балла у Андрея Кузьменко и Сергея Плотникова, по шайбе на счету Павла Дацюка, Виктора Тихонова и Алексея Бывальцева. Лазарет команды пуст.

    По всем без исключения показателям СКА входит в число лучших команд КХЛ, причем по забитым/пропущенным шайбам и игре в меньшинстве армейцы Санкт-Петербурга занимают вторые места. Чуть похуже лишь игра в большинстве — 25,6% реализации и 5-й результат.

    «Торпедо»

    В прошлом матче «Торпедо» дома уступило московскому «Динамо» (2:3), проиграв третий матч подряд и седьмой раз в последних десяти. «Торпедо» опустилось на 7-е место в Восточной конференции, но запас перед китайским «Кунь Лунем» и «Трактором» семь и девять очков соответственно.

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    В игре с «Динамо» шайбам отметились нападающие Михаил Смолин и Дамир Жафьяров, а вот лидеры атаки в лице Роберта Саболича, Энди Миэла, Дениса Паршина, а также защитников Филипа Холма и Дениса Баранцева на пятерых набрали лишь один балл за результативную передачу Паршина. Травмированы и не помогут команде в игре со СКА нападающие Михаил Варнаков и Кирилл Ураков.

    У «Торпедо» очень сильная атакующая линия, что помогает нижегородцам держаться в зоне плей-офф Востока — в среднем три заброшенные шайбы за матч и 6-й показатель во всей КХЛ. Остальные показатели слабые или очень слабые, а особенно плохо «Торпедо» выглядит в целом в обороне — в среднем 2,85 пропущенных шайб за матч и 17-й показатель.

    Прогноз

    Команды уже встречались между собой в этом сезоне — в стартовом матче регулярки «Торпедо» дома сенсационно обыграло СКА (4:3). Но сейчас сомнений в победе армейцев почти нет, а с учетом хорошей атаки двух команд и слабой обороны «Торпедо» есть смысл присмотреться к прогнозу на тотал больше 5,5 с коэффициентом 2,00. 0

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    Прогноз на СКА — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 4 декабря 2018 года питерский СКА примет нижегородское «Торпедо». Начало матча — 19:30 мск.
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