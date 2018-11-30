«Ак Барс» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч КХЛ 30 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 30 ноября 2018 года казанский «Ак Барс» примет ярославский «Локомотив». Начало матча — 19:00 мск. Прогноз на «Ак Барс» — «Локомотив».

«Ак Барс»

В прошлом матче «Ак Барс» дома разбил «Торпедо» (5:1), одержав свою шестую победу подряд, и приблизился к лидеру Восточной конференции «Автомобилисту» на расстояние четырех очков. Впереди у казанцев еще два домашних поединка, а затем выездная серия из трех матчей.

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В прошлой игре блестяще сыграли нападающие Джастин Азеведо и Артем Лукоянов, оформившие по дублю. Вратарь Эмиль Гарипов отразил 18 бросков из 19. Также отметим шайбу Роба Клинкхаммера и два ассиста Владимира Ткачева. В списке травмированных вратарь Александр Шарыченков, защитник Дмитрий Юдин, нападающие Антон Ландер и Федор Малыхин.

«Ак Барс», в целом, очень хорошо выглядит в обороне, пропуская чуть более двух шайб в среднем за матч (6-й показатель). В топ-10 казанцы и по результативности атаки, но вот со спецбригадами есть проблемы, а особенно с игрой в большинстве — лишь 14,3% реализации и только 5-й с конца результат.

«Локомотив»

В прошлом матче «Локомотив» на выезде в серии буллитов дожал «Нефтехимик» (4:3), одержав третью победу подряд и четвертую в последних пяти матчах. Ярославцы продолжают борьбу с «Йокеритом» за третье место в Западной конференции, одновременно располагая солидным запасом очков перед преследователями.

В прошлой игре результат сделала ударная пятерка «Локомотива», причем оба защитника Якуб Накладал и Максим Афанасьев записали себе в актив по голу и результативной передаче. Также голом отметился лучший бомбардир команды Андрей Локтионов. В серии буллитов решающие броски на счету защитника Стеффана Кронвалла и нападающего Николая Коваленко. В лазарете находятся защитник Рушан Рафиков, нападающий Егор Коршков.

«Локомотив» — это оборонительная команда. У ярославцев абсолютно лучшее в КХЛ меньшинство (92,9% надежности), и пропускают они совсем немного — менее двух шайб за матч (5-е место). Впрочем, по игре в атаке и в большинстве «Локомотив» тоже входит в топ-10.

Прогноз

1.85 Прогноз: ТМ 4,5 Сделать ставку!

Обе команды набрали хороший ход, идут на серии из нескольких побед. Но у «Ак Барса» посильнее состав и казанцы играют дома. «Ак Барс» выглядит фаворитом матча, а мы, с учетом хорошей обороны двух команд, прогнозируем тотал меньше 4,5 с коэффициентом 1,85. 0