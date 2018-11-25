«Колорадо» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 25 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 25 ноября 2018 года «Колорадо Эвеланш» примет «Даллас Старз». Начало матча — 05:00 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Даллас».

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» разгромил на выезде «Лос-Анджелес» (7:3), одержав свою вторую победу подряд и четвертую в пяти матчах, а очки «Эвеланш» набирают в пяти матчах кряду. На данный момент «Колорадо» поднялся на 4-е место в Центральном дивизионе и опережает на два очка именно «Даллас».

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В игре с «Лос-Анджелесом» очки набрали 13 игроков, но ярче всего проявили себя лидер атак «Колорадо» Натан Маккиннон, и наш Владислав Каменев — оба набрали по голу и передаче. Также отметим три результативные передачи Алекса Керфута, ассистентский дубль Тайсона Йоста и вторую в сезоне шайбу нашего защитника Никиты Задорова. Российский вратарь Семен Варламов отразил 33 из 36 бросков по своим владениям.

«Колорадо» делает ставку на атакующую линию во главе с Маккинноном и делает это очень успешно. В среднем за игру «Эвеланш» забрасывают 3,71 шайбы (2-й показатель в НХЛ), и лучше всех в Лиге реализуют большинство — 32,9%. Чуть похуже результаты по игре в обороне и в меньшинстве, но также неплохие — в пределах 11-15 мест.

«Даллас»

В прошлом поединке «Даллас» был разбит на выезде «Питтсбургом» (1:5), потерпев свое второе поражение подряд и четвертое в последних шести матчах. Сейчас «Старз» опустились на 5-е место в Центральном дивизионе, и перед игрой с конкурентами из «Колорадо» их ждет домашний матч против «Оттавы».

В игре с «Питтсбургом» слабо отыграл российский вратарь Антон Худобин, которого заменили в середине второго периода после пяти пропущенных шайб. Единственную шайбу забросил нападающий Роопе Хинтц, которому ассистировал наш Александр Радулов. Без очков завершил очередной матч нападающий Валерий Ничушкин.

Главная проблема «Далласа» — переполненный лазарете, в котором находятся основной вратарь Бен Бишоп, ключевой защитник Джон Клингберг, защитники Коннор Кэррик и Марк Мето, один из лидеров атаки Дэвин Шор.

«Даллас», в отличие от «Колорадо», исповедует оборонительную модель игры, пропуская в среднем 2,68 шайб за матч (6-й показатель), и показывая 81,8% надежности при игре в меньшинстве (7-й результат). Однако у «Старз» одна из худших линий нападения — в среднем лишь 2,73 заброшенные шайбы за матч и только 25-й показатель во всей НХЛ.

Прогноз

С учетом непростого графика игр «Далласа» и его переполненного лазарета, фаворитом поединка считается «Колорадо». Рискнем с прогнозом на победу «Колорадо» в основное время с коэффициентом 2,27. 0