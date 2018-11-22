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    В матче «Питтсбурга» и «Далласа» можно ожидать быстрый гол

    «Питтсбург» — «Даллас». Прогноз и ставки на матч НХЛ 22 ноября 2018 года

    НХЛ Питтсбург Пингвинз Даллас Старз
    Прогноз на «Питтсбург» — «Даллас»
    Александр Радулов, «Даллас»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 ноября 2018 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 03:00 мск. Прогноз на «Питтсбург» — «Даллас».
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    «Питтсбург»

    Кризис «Питтсбурга» продолжается — в прошлом матче «Пингвинз» дома в овертайме проиграли «Баффало» (4:5), потерпев свое четвертое поражение подряд и девятое в последних десяти матчах! Подопечные Майка Салливана рухнули не только на последнее место в Столичном дивизионе, но и во всей Восточной конференции.

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    В игре с «Баффало» свою первую шайбу и первые очки в сезоне набрал нападающий Танер Пирсон (гол+пас), по шайбе записали себе в актив форварды Фил Кессел, Дерек Брассар и Джейк Гюнтцель, а лучший бомбардир команды россиянин Евгений Малкин отметился двумя ассистами (в итоге уже 27 очков в сезоне). Также две передачи у Патрика Хорнквиста.

    Одна из главных проблем «Питтсбурга» — травма лидера и капитана команды Сидни Кросби. Также в списке травмированных пребывают защитник Джастин Шульц и нападающий Мэтт Каллен — тоже не последние для «Пингвинз» исполнители.

    По игре в атаке «Питтсбург» входит в топ-10 команд НХЛ, забрасывая в среднем 3,37 шайб за матч. Также очень неплохо у «Пингвинз» действуют спецбригады большинства и меньшинства, но вратари и оборона это настоящая катастрофа для команды — в среднем 3,37 пропущенных шайб за матч и четвертое место с конца.

    «Даллас»

    В прошлом матче «Даллас» на выезде уступил «Рейнджерс» (1:2), прервав серию из двух побед подряд и проиграв третий раз в пяти последних матчах. Но в целом «Старз» чередуют победы и поражения примерно в равном количестве, балансируя на грани зоны плей-офф Западной конференции.

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    В игре с «Рейнджерс» единственную шайбу «Далласа» забросил Тайлер Сегин, и он же с 21 очком в 21 матче является лучшим бомбардиром команды. Россиянин Александр Радулов сыграл свой четвертый матч кряду после травмы, выключившей его с игры на две недели, и в этих четырех матчах на его счету 4 (3+1) очка. Еще один наш нападающий Валерий Ничушкин не набирает очки четыре матча подряд.

    Также как у «Питтсбурга» одна из главных проблем «Далласа» — это травмы. На данный момент вне игры находятся лучший бомбардир-защитник Джон Клингберг, защитники Коннор Керрик и Марк Метто, нападающие Тайлер Питлик и Девин Шор.

    «Даллас», наоборот, уповает на игру в обороне. В среднем за матч «Старз» пропускают лишь 2,57 шайб (6-й результат) и показывают 82,5% надежности в меньшинстве (5-й показатель). Но вот атака оставляет желать лучшего, как в равных составах так и в большинстве.

    Прогноз

    Учитывая желание «Питтсбурга» хоть как-то реабилитироваться за провалы, можно предположить, что команда с первых минут побежит вперед, а это всегда риск быстрой шайбы. Так что прогноз на время первого гола с 1-й по 9-ю минуты с коэффициентом 1,70 выглядит вполне реальным. 0

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    Прогноз на «Питтсбург» — «Даллас». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 ноября 2018 года «Питтсбург Пингвинз» примет «Даллас Старз». Начало матча — 03:00 мск.
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