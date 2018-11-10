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    Не изменяя традициям. Россия и Швеция забросят мало шайб

    Швеция — Россия. Прогноз и ставки на матч Кубка Карьяла 10 ноября 2018 года

    Евротур Кубок Карьяла Сборная России Сборная Швеции
    Прогноз на Швеция — Россия
    Сборная России
    В рамках Кубка Карьяла 10 ноября 2018 года сборная России сыграет со сборной Швеции. Начало матча — 14:00 мск. Прогноз на Швеция — Россия.
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    Россия

    В первом матче Кубка Карьяла сборная России всухую разбила хозяев турнира — сборную Финляндии (3:0). Теперь нашу команду ждет встреча со Швецией, а закрывать турнир подопечные Ильи Воробьева будут матчем против Чехии 11 ноября.

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    В игре с Финляндией великолепно проявил себя вратарь Илья Сорокин, отразивший все 28 бросков в створ и оформивший шатаут. Также нужно отметить первую пятерку, забросившую две из трех шайб России, и нападающего Михаила Григоренко, на счету которого гол+пас. По шайбе забросили защитники Никита Нестеров и Андрей Педан.

    Отметим, что в Кубке Карьяла Россия играет без ряда лидеров, таких как Никита Гусев и Павел Дацюк. Но в игре с финнами россиянам удалось показать отличный старт поединка, не пропустить ни одной шайбы в меньшинстве и забросить в большинстве. Почти идеальный матч от России.

    Швеция

    В первом матче Кубка Карьяла Швеция в упорном поединке дожала Чехию (3:2), и теперь в игре с Россией должен определиться главный фаворит турнира перед последним туром, в котором шведам предстоит встретиться с финнами.

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    В игре с Чехией все три шайбы шведов забросили игроки трех разных троек атаки, но два из них представляют шведский клуб «Юргорден», в том числе совсем молодой нападающий Джонатан Дэвидссон, а также Якоб Лилья. Еще одна шайба на счету Ника Соренсена из «Линчепинга». Ворота Швеции защищал знакомый нам по ЦСКА Ларс Йоханссон, отразив 24 из 26 бросков.

    Ключевой в победе Швеции над Чехией стала первая половина второго периода, когда при счете 1:1 желто-синие провели две шайбы. Однако нужно отметить, что все три шайбы шведы забросили в равных составах, хотя имели несколько попыток в большинстве.

    Прогноз

    В четырех последних встречах Россия проиграла Швеции трижды, в том числе три последних поединка — дважды в рамках Евротура и один раз на чемпионате мира. И ни разу в этих матчах соперники не забросили больше четырех шайб на двоих. Так что рискнем с прогнозом на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,40. 0

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    Прогноз на Швеция — Россия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40. В рамках Кубка Карьяла 10 ноября 2018 года сборная России сыграет со сборной Швеции. Начало матча — 14:00 мск.
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