«Тампа-Бэй» — «Нэшвилл». Прогноз и ставки на матч НХЛ 2 ноября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 2 ноября 2018 года «Тампа-Бэй Лайтнинг» примет «Нэшвилл Прэдаторз». Начало матча — 02:30 мск. Прогноз на «Тампа-Бэй» — «Нэшвилл».

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» дома уничтожила «Нью-Джерси» (8:3), реабилитировавшись за унизительное выездное поражение от «Аризоны» (1:7). В общей сложности в последних 10 поединках «Лайтнинг» взяли семь побед.

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Одним из героев матча против «Нью-Джерси» стал российский нападающий Никита Кучеров, который оформил дубль и набрал три очка за матч. Еще круче отыграл форвард Брэйден Поинт, набрав 5 (1+4) очков, дубль оформил защитник Брэйжен Коберн, по шайбе и две передачи у защитника Райана Макдоны и нападающего Стивэна Стэмкоса, три ассиста у Янни Гурда, гол+пас заработал Тайлер Джонсон.

Российский защитник Михаил Сергачев не набирает очки два матч подряд, но проводит на льду в среднем около 19 минут за матч. Правда, игра с «Аризоной» 28 октября стала кошмаром для Сергачева, который умудрился заработать показатель полезности «-6». Российский вратарь Андрей Василевский в последних двух матчах пропустил пять шайб. В списке травмированных основной защитник Виктор Хэдман и нападающий Онджей Палат.

По всем статистическим показателям «Тампа-Бэй» входит в десятку лучших команд НХЛ на данный момент. Но если в прошлом году у «Лайтнинг» явно преобладала атака над обороной, в этом сезоне наблюдается сбалансированные показатели. При этом у «Молний» абсолютно лучшее меньшинство в Лиге (93,2% надежности) и третье место по заброшенным шайбам (3,64 в среднем за матч).

«Нэшвилл»

В прошлом матче «Нэшвилл» на родном льду разобрался с «Вегасом» (4:1). И хотя в последних четырех поединках «Прэдаторз» чередуют победы и поражения, в целом в последних десяти матчах у команды семь побед.

Неплохой матч против «Вегаса» провел голкипер Юуссе Сарос, отразив 23 из 24 бросков створ, а настоящим героем стал нападающий Райан Хартман, оформив первый дубль в сезоне. Голами также отметились шведы Виктор Арвидссон и Калле Ярнкрок, по два ассиста на счету швейцарцев защитника Романа Йоси и нападающего Кевина Фиалы. В списке травмированных защитник Дэн Хэмьюс, нападающий Остин Уотсон, под вопросом участие второго вратаря Пекки Ринне

Главная проблема «Нэшвилла» — это игра спецбригад. И в большинстве и в меньшинстве команда выглядит очень слабо, занимая места в третьем десятке рейтингов. В равных составах ситуация гораздо лучше — по пропущенным шайбам «Прэдаторз» третьи в НХЛ (2,42 шайбы в среднем за матч), а по заброшенным 6-е (3,50 шайбы за матч).

Прогноз

Матч очень непростой для прогнозирования, но учитывая высокую результативность команд в последних матчах, можно рискнуть со ставкой на количество заброшенных шайб — тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,85. 0