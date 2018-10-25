«Колорадо» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 25 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 25 октября 2018 года «Колорадо Эвеланш» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 04:30 мск. Прогноз на «Колорадо» — «Тампа-Бэй».

«Колорадо»

В прошлом матче «Колорадо» на выезде обыграл «Филадельфию» (4:1), одержав свою третью победу подряд, и все на чужом льду. Более того, «Эвеланш» в каждом из поединков четырехматчевой выездной серии брал очки.

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Героями матча снова стали форварды первой тройки. Лучший бомбардир команды Микко Рантанен отличился дублем и теперь на его счету уже 16 очков. Габриэль Ландескуг отметился голом и результативной передачей, а лучший снайпер «Колорадо» Натан Маккиннон отдал результативную передачу. Еще один гол на счету Мэтта Ньето (первый в сезоне).

Также очень сильный матч провел наш вратарь Семен Варламов, отразив 37 из 38 бросков в створ. До этого Варламов пропускал две игры. Защитник Никита Задоров обошелся без очков, но заработал полезность «+2», нападающий Владислав Каменев участия в поединке не принимал. В списке травмированных лишь один нападающий Джей Ти Комфер.

«Колорадо» располагает очень приличной статистикой на начало сезона. Так, у «Эвеланш» лучшее в лиге меньшинство (96,5% надежности), третья в НХЛ атака по результативности (3,86 шайбы за матч), очень достойная игра в обороне и большинстве.

«Тампа-Бэй»

В прошлом поединке «Тампа-Бэй» на выезде разобралась с «Чикаго» (6:3), одержав свою четвертую победу в последних пяти матчах, в которых «Лайтнинг» лишь раз забросили менее трех шайб, и в общей сложности огорчили вратарей соперников 25 раз.

В игре с «Чикаго» очками и заброшенными шайбами отметились все четыре пятерки «Тампы-Бэй». В частности, Брэйден Поинт набрал 3 (1+2) очка и вышел в лучшие бомбардиры и снайперы «Лайтнинг». Защитник Виктор Хэдман оформил гол+пас, такой же результат у нашего форварда Никиты Кучерова. А вот защитник Михаил Сергачев очков не набирал, вратарь Андрей Василевский пропускал поединок по решению тренерского штаба.

На старте сезона «Тампа-Бэй» выделяется, прежде всего, вратарской линией и обороной, пропуская в среднем лишь 2,11 шайбы за матч (2-й результат), и показывая 90,5% надежности в меньшинстве (3-й показатель). Но и в плане атакующей игры «Лайтнинг» уже входят в топ-10, а в последних пяти матчах они и вовсе самые результативные в НХЛ.

Прогноз

Обе команды в огне, но «Тампа-Бэй» сейчас особенно сильна, буквально уничтожая соперников в последних играх. Можно рискнуть с прогнозом на победу «Лайтнинг» в основное время с коэффициентом 2,14. 0