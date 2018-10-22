ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Локомотива»Победа без нападающих. «Локо» вернулся в группу лидеров Соломон КверквелияРПЛ. Победы ЦСКА и «Локомотива», «Рубин» в гостях у «Уфы» «Вашингтон» — «Флорида»НХЛ. Два очка Дадонова и Кузнецова, Овечкин не реализовал буллит
  • 13:23
    • «Оренбург» и «Енисей» сыграли вничью
  • 11:03
    • Тарасова и Морозов лидируют после короткой программы на Гран-при в США
  • 10:50
    • Боккетти: «Спартак» в моей жизни значит очень много
  • 08:53
    • 38 очков Дюранта помогли «Голден Стэйт» обыграть «Юту»
  • 08:03
    • Бой Минеева и Исмаилова завершился вничью
  • 00:11
    • «Алавес» оказался сильнее «Сельты»
  • 23:32
    • «Айнтрахт» забил «Фортуне» семь голов
    Все новости спорта

    «Тампа-Бэй» Кучерова должна справиться с «Чикаго» Анисимова

    «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 22 октября 2018 года

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Тампа-Бэй Лайтнинг
    Прогноз на «Чикаго» — «Тампа-Бэй»
    Никита Кучеров, «Тампа-Бэй»
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 октября 2018 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Тампа-Бэй».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Чикаго»

    В прошлом матче «Чикаго» на родном льду уступил «Аризоне» (1:4), и потерпел свое третье поражение в шести стартовых матчах сезона. При этом у «Чикаго» нет ни одной победы в основное время. Перед игрой с «Тампой» «Блэкхокс» также заедут в гости к «Коламбусу».

    Все прогнозы на НХЛ

    Единственную шайбу в игре с «Аризоной» забросил нападающий Эрик Густафссон, ассистировал ему лучший бомбардир команды на данный момент Джонатан Тэйвз (5+5 очков). Также нужно отметить 8 очков Патрика Кэйна, а вот российский нападающий Артем Анисимов в шести матчах заработал пока лишь 2 (1+1) очка. Под вопросом участие в матче нападающего Андреаса Мартинсена.

    Единственная сильная сторона «Чикаго» на старте сезона — это игра в атаке. В среднем за матч «Блэкхокс» забрасывают 3,83 шайбы (5-й показатель в НХЛ), но остальные показатели статистики одни из худших в Лиге, включая меньшинство и игру в обороне.

    «Тампа-Бэй»

    В прошлом поединке «Тампа-Бэй» дома разобралась с «Детройтом» (3:1), одержав свою четвертую победу в пяти матчах и третью подряд. Перед встречей с «Чикаго» «Лайтнинг» также ожидает игра с «Миннесотой». К слову, она же начнет тяжелую пятиматчевую выездную серию команды.

  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В игре против «Детройта» две из трех шайб команды забросило первое звено — отличились Стивен Стэмкос и Брэйден Поинт. Еще одна шайбу на счету Алекса Киллорна. Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились своими третьими в сезоне ассистами, а вратарь Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков. Лазарет «Тампы-Бэй» пуст.

    «Тампа-Бэй» на старте нового сезона очень сильно выглядит в обороне. В среднем команда пропускает всего 2 шайбы за игру (3-й результат) и не пропустила еще ни одной шайбы в меньшинстве.

    Прогноз

    «Чикаго» испытывает сложности с игрой в обороне и вратарской линией, тогда как у «Тампы» с этим как раз все в порядке, а нападение по именам у «Лайтнинг» гораздо сильнее, хоть и не идеально на старте сезона. В общем, рекомендуем прогноз на победу «Тампы-Бэй» в матче с коэффициентом 1,71. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.68
  • Прогноз на матч Реал — Леванте
  • Сегодня в 14:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Урал — Крылья Советов
  • Сегодня в 14:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Челси — Манчестер Юнайтед
  • Сегодня в 14:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Авангард Курск — Томь
  • Сегодня в 16:00
    •  2.93
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Бавария
  • Сегодня в 16:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Штутгарт — Боруссия Дортмунд
  • Сегодня в 16:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Тоттенхэм
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Спартак — Слован
  • Сегодня в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Хамес Родригес
  • Десять интересных событий международной паузы
    • 02:13 18/10/2018     Тьерри Анри
  • Тьерри Анри в «Монако». Жардим передал легенде мешок проблем
    • 17:18 14/10/2018     Англия блестяще разобралась с Испанией
  • Англия победила свой комплекс и вернула Испанию к реальности
    • 04:02 17/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Чикаго» — «Тампа-Бэй». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 октября 2018 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 02:00 мск.
    Тоже интересно
    Алексис Санчес Футбол Что случилось с Алексисом Санчесом? За «МЮ» выступает его теньВ «Манчестер Юнайтед» нападающему пока так и не удалось заявить о себе в полный голос 02:170
  • 09:05
    • Овечкина могут дисквалифицировать
  • 13:08
    • Корниленко выведет «Крылья» на поле с капитанской повязкой в матче с «Уралом»
  • 12:50
    • Боккетти рассчитывает на победу в чемпионате России
    Златан Ибрагимович Футбол Златан и «Милан». Воссоединение имеет смысл для всехШведский нападающий может вернуться в Европу в ноябре Вчера в 12:440
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Бавария» и «Реал» прервут серии без побед
  • 2.93
    •
  • 12:35
    • «Нефтехимик» одержал волевую победу над «Куньлунь Ред Стар»
  • 12:19
    • Уайт хотел бы увидеть бой Фергюсона с Нурмагомедовым
  • 12:03
    • Гвардиола: Отпустив Харта, возможно, я допустил ошибку
    «Торонто» — «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Три очка Малкина, две передачи Панарина и МакдэвидаПодробности матчей регулярного чемпионата НХЛ 19 октября Вчера в 09:240
  • 11:46
    • Экс-наставник «Монако» может возглавить «Саутгемптон»
  • 11:31
    • Бельгия и Голландия хотят создать единую футбольную лигу
  • 11:17
    • Бенитес не боится увольнения из «Ньюкасла»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие