«Чикаго» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч НХЛ 22 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата НХЛ 22 октября 2018 года «Чикаго Блэкхокс» примет «Тампу-Бэй Лайтнинг». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Тампа-Бэй».

«Чикаго»

В прошлом матче «Чикаго» на родном льду уступил «Аризоне» (1:4), и потерпел свое третье поражение в шести стартовых матчах сезона. При этом у «Чикаго» нет ни одной победы в основное время. Перед игрой с «Тампой» «Блэкхокс» также заедут в гости к «Коламбусу».

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Единственную шайбу в игре с «Аризоной» забросил нападающий Эрик Густафссон, ассистировал ему лучший бомбардир команды на данный момент Джонатан Тэйвз (5+5 очков). Также нужно отметить 8 очков Патрика Кэйна, а вот российский нападающий Артем Анисимов в шести матчах заработал пока лишь 2 (1+1) очка. Под вопросом участие в матче нападающего Андреаса Мартинсена.

Единственная сильная сторона «Чикаго» на старте сезона — это игра в атаке. В среднем за матч «Блэкхокс» забрасывают 3,83 шайбы (5-й показатель в НХЛ), но остальные показатели статистики одни из худших в Лиге, включая меньшинство и игру в обороне.

«Тампа-Бэй»

В прошлом поединке «Тампа-Бэй» дома разобралась с «Детройтом» (3:1), одержав свою четвертую победу в пяти матчах и третью подряд. Перед встречей с «Чикаго» «Лайтнинг» также ожидает игра с «Миннесотой». К слову, она же начнет тяжелую пятиматчевую выездную серию команды.

В игре против «Детройта» две из трех шайб команды забросило первое звено — отличились Стивен Стэмкос и Брэйден Поинт. Еще одна шайбу на счету Алекса Киллорна. Россияне Никита Кучеров и Михаил Сергачев отметились своими третьими в сезоне ассистами, а вратарь Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков. Лазарет «Тампы-Бэй» пуст.

«Тампа-Бэй» на старте нового сезона очень сильно выглядит в обороне. В среднем команда пропускает всего 2 шайбы за игру (3-й результат) и не пропустила еще ни одной шайбы в меньшинстве.

Прогноз

«Чикаго» испытывает сложности с игрой в обороне и вратарской линией, тогда как у «Тампы» с этим как раз все в порядке, а нападение по именам у «Лайтнинг» гораздо сильнее, хоть и не идеально на старте сезона. В общем, рекомендуем прогноз на победу «Тампы-Бэй» в матче с коэффициентом 1,71. 0