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    Бобровский и Варламов помогут «Коламбусу» и «Колорадо» сыграть без обилия голов

    «Коламбус» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч НХЛ 10 октября 2018 года

    НХЛ Коламбус Блю Джекетс Колорадо Эвеланш
    Прогноз на «Коламбус» — «Колорадо»
    Семен Варламов
    В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 октября 2018 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 02:00 мск. Прогноз на «Коламбус» — «Колорадо».
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    «Коламбус»

    В прошлом матче «Коламбус» на своем льду уступил «Каролине» (1:3), а до этого в стартовом поединке регулярки на выезде не без проблем дожал кризисный «Детройт» (3:2 в овертайме). Таки образом, хотя «Блу Джекетс» удалось взять два очка из четырех возможный, старт сезона выходит для команды тяжелым.

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    В игре с «Каролиной» свой первый поединок в сезоне провел наш вратарь Сергей Бобровский, но сыграл не лучшим образом, пропустив три гола с 35 бросков. Нападающий Артемий Панарин, ставший первой звездой матча с «Детройтом» за гол и результативную передачу, с «Харрикейнз» очков не набирал. Форварды Виталий Абрамов и Никита Корестелев участия в поединках не принимали. Среди остальных игроков стоит выделить нападающего Брэндона Дубински, у которого в двух матчах 2 (1+1) очка. В списке травмированных защитники Габриэль Карлссон, Сет Джонс и нападающий Скотт Харрингтон.

    «Коламбус» не изменился за межсезонье — команда по-прежнему делает акцент на вратарей и оборону, и в двух матчах забросила всего четыре шайбы, а в основное время лишь три. С другой стороны, «Блу Джекетс» нанесли 71 бросок в створ ворот соперников.

    «Колорадо»

    Старт сезона для «Колорадо» получается на удивление хорошим — два матча и две домашние победы над «Миннесотой» (4:1) и «Филадельфией» (5:2). Но сейчас «Эвеланш» ждут два выездных поединка, которые в прошлом сезоне у «Лавин» не очень-то получались.

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    Одним из главных героев матчей стал российский вратарь Семен Варламов, пропустив лишь три шайбы и отражая почти 95% бросков по своим воротам. Российский защитник Никита Задоров провел две игры, но очков не набирал. Также стоит отметить защитника Эрика Джонсона (0+3), нападающих Александра Керфута (0+3), Дже Ти Комфера (2+0), Габриэля Ландескуга (1+1), Натана Маккиннона (2+1), Микко Рантанена (1+2), Карла Содерберга (1+2) и Колина Уилсона (2+0). Россияне Сергей Бойков, Игорь Швырев и Владислав Каменев на лед не выходили. В лазарете пребывают защитник Патрик Немет и нападающий Свен Андригетто.

    В двух матчах «Колорадо» забросил девять шайб, и целый ряд игроков набрали по два и более очка. «Эвеланш» пока что одна из лучших команд Лиги в плане игры у чужих ворот, а у своих «Лавин» вытягивает Сергей Варламов.

    Прогноз

    Несмотря на то, что дома «Колорадо» играл очень результативно, но выезде «Эвеланш» выглядят совсем не так агрессивно. К тому же, играют они против одной из лучших оборон Лиги прошлого сезона, и в составе двух команд два сильных вратаря — россияне Сергей Бобровский и Семен Варламов. Можно попробовать ставку на тотал меньше 5,5 с коэффициентом 2,01. 0

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    Прогноз на «Коламбус» — «Колорадо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.01. В рамках регулярного чемпионата НХЛ 10 октября 2018 года «Коламбус Блу Джекетс» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча — 02:00 мск.
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