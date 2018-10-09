ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Горожане» сдержали «Красных»«МанСити» проявил гибкость против устающего «Ливерпуля» Бенедикт ХеведесОпыт обыграл молодость. Судейские ошибки не сломали «Локомотив» Илья КовальчукНХЛ. Первые очки Ковальчука, дебютный гол Свечникова
  • 10:13
    • Свечников признан лучшим игроком матча «Каролины»
  • 09:47
    • Медведев обошел Хачанова в рейтинге ATP
  • 09:28
    • Касаткина, Шарапова и Макарова потеряли позиции в рейтинге WTA
  • 08:29
    • Российская бобслеистка Сергеева оправдана в допинговом деле
  • 08:13
    • Российские волейболистки обыграли Болгарию на ЧМ
  • 23:57
    • Покер Мбаппе позволил «Пари Сен-Жермен» разгромить «Лион»
  • 23:35
    • «Валенсия» и «Барселона» обменялись голами
    Все новости спорта

    «Авангард» может обыграть «Салават Юлаев» на выезде

    «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 9 октября 2018 года

    КХЛ Салават Юлаев Авангард
    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард»
    Игорь Бобков
    В рамках регулярного чемпионата КХЛ 9 октября 2018 года уфимский «Салават Юлаев» примет омский «Авангард». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Салават Юлаев»

    В прошлом поединке «Салават Юлаев» в родных стенах разобрался со «Слованом», прервав двухматчевую серию поражений. В общей сложности в последних десяти играх уфимцы одержали шесть побед и в семи поединках набирали очки. Это позволяет команде держаться на 5-м месте в Восточной конференции.

    Все прогнозы на КХЛ

    Результат со «Слованом» сделала первая пятерка «Салавата» — Йонас Кемппайнен оформил дубль, нападающие Тиму Харткайнен, Линус Омарк и защитник Филип Ларсен отдали по две результативные передачи, еще одна шайба на счету защитника Григория Панина. Лишь Дмитрий Кугрышев, забросивший четвертую шайбу, представлял 3-е звено. Хороший матч провел вратарь Юха Метсола, отразив 25 из 26 бросков. Лазарет «Салавата» пуст.

    Сильнейшей стороны «Салавата Юлаева» являются спецбригады. Как по реализации большинства (30,2%) так и по надежности в меньшинстве (85,7%) уфимцы входят в топ-5 команд КХЛ. Есть определенные проблемы с вратарской линией, которая не всегда стабильна, но в целом и в равных составах результаты «Салавата» очень приличные — 3,43 заброшенные шайбы в среднем за матч и 2,36 пропущенные (соответственно 6-й и 8-й показатель в Лиге).

    «Авангард»

    В прошлом матче «Авангард» дома уступил ЦСКА (2:4), прервав серию из восьми побед подряд. Теперь от лидера Востока «Автомобилиста» подопечных Боба Хартли отделяет уже четыре очка, и впереди непростая игра с «Салаватом», но затем два домашних матча со «Слованом» и «Барысом».

  • 10 000
  • Забрать
  • Фрибет для всех
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В поединке с ЦСКА как всегда хорошо проявили себя лидеры — Илья Михеев и Ансель Галимов забросили по шайбе, Сергей Широков и Кирилл Семенов записали в свой актив по результативной передаче. Вратарь Игорь Бобков пропустил три шайбы с 25 бросков (четвертую ЦСКА провел в пустые ворота), что нельзя назвать успешным результатом. В лазарете команды уже четверо игроков. Кроме номинально основного вратаря Кари Рамо, который пока не сыграл ни одного матча в сезоне, это также защитники Никита Пивцакин, Максим Березин и нападающий Александр Яремчук.

    «Авангард», прежде всего, защитная команда. У Омичей второе лучшее меньшинство в КХЛ (88,9% надежности) и 4-й результат по среднему количеству пропущенных шайб за игру (1,60). В принципе, в равных составах атаке «Ястребам» также найдется мало равных — 3,47 шайбы в среднем за игру и 5-й результат, но есть явные проблемы с игрой в большинстве — всего 20,5% реализации и лишь 13-е место.

    Прогноз

    Букмекеры оценивают шансы команд как абсолютно равные, а мы все же рискнем спрогнозировать победу «Авангарда» в матче с коэффициентом 1,92. Прежде всего, с учетом более стабильных результатов в последних десяти играх. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1.79
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Торпедо
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Анахайм — Детройт
  • Завтра в 05:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Юрген Клопп
  • Головная боль для Клоппа. Поражение от «Наполи» указало на проблемы «Ливерпуля»
    • 12:31 04/10/2018     «Спартак» упустил победу в добавленное время
  • Не все потеряно. «Спартак» подал признаки жизни в Лиге Европы
    • 10:55 05/10/2018     «Сити» добыл тяжелую победу в Германии
  • «МанСити» сдал тест на характер, но есть проблемы
    • 19:56 03/10/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92. В рамках регулярного чемпионата КХЛ 9 октября 2018 года уфимский «Салават Юлаев» примет омский «Авангард». Начало матча — 17:00 мск.
    Тоже интересно
    Артем Дзюба Футбол Увеличенный отрыв. «Зенит» устраняет конкурентовСМИ — о победе «сине-бело-голубых» над «Краснодаром» Вчера в 22:380
  • 20:51
    • «Локомотив» в меньшинстве вырвал победу у ЦСКА
  • 18:46
    • «Зенит» оторвался от второго места на 6 очков
  • 11:02
    • Нурмагомедов-старший: Тренер Макгрегора провоцировал Хабиба
    Жозе Моуринью Футбол Уволить нельзя, оставитьЗапятую ставил Моуринью Вчера в 18:310
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Шанс «Атлетико» и очередная попытка «Спартака»
  • 3.79
    •
  • 10:42
    • Бетербиев может провести бой в США или Великобритании
  • 10:22
    • Рахимов: «Ахмат» потерял очки с «Анжи»
  • 09:56
    • Кудерметова одержала победу в первом круге турнира в Тяньцзине
    «Алавес» — «Реал» Футбол Примера. «Реал» проиграл «Алавесу», «Барселона» отдала лидерство «Севилье»Все о матчах восьмого тура испанской Примеры Вчера в 23:390
  • 09:14
    • Менеджер Нурмагомедова извинился перед властями штата Невада
  • 22:50
    • Терри объявил о завершении карьеры
  • 20:36
    • ЦСКА прервал победную серию «Авангарда»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие