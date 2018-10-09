«Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки на матч КХЛ 9 октября 2018 года

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 9 октября 2018 года уфимский «Салават Юлаев» примет омский «Авангард». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — «Авангард».

«Салават Юлаев»

В прошлом поединке «Салават Юлаев» в родных стенах разобрался со «Слованом», прервав двухматчевую серию поражений. В общей сложности в последних десяти играх уфимцы одержали шесть побед и в семи поединках набирали очки. Это позволяет команде держаться на 5-м месте в Восточной конференции.

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Результат со «Слованом» сделала первая пятерка «Салавата» — Йонас Кемппайнен оформил дубль, нападающие Тиму Харткайнен, Линус Омарк и защитник Филип Ларсен отдали по две результативные передачи, еще одна шайба на счету защитника Григория Панина. Лишь Дмитрий Кугрышев, забросивший четвертую шайбу, представлял 3-е звено. Хороший матч провел вратарь Юха Метсола, отразив 25 из 26 бросков. Лазарет «Салавата» пуст.

Сильнейшей стороны «Салавата Юлаева» являются спецбригады. Как по реализации большинства (30,2%) так и по надежности в меньшинстве (85,7%) уфимцы входят в топ-5 команд КХЛ. Есть определенные проблемы с вратарской линией, которая не всегда стабильна, но в целом и в равных составах результаты «Салавата» очень приличные — 3,43 заброшенные шайбы в среднем за матч и 2,36 пропущенные (соответственно 6-й и 8-й показатель в Лиге).

«Авангард»

В прошлом матче «Авангард» дома уступил ЦСКА (2:4), прервав серию из восьми побед подряд. Теперь от лидера Востока «Автомобилиста» подопечных Боба Хартли отделяет уже четыре очка, и впереди непростая игра с «Салаватом», но затем два домашних матча со «Слованом» и «Барысом».

В поединке с ЦСКА как всегда хорошо проявили себя лидеры — Илья Михеев и Ансель Галимов забросили по шайбе, Сергей Широков и Кирилл Семенов записали в свой актив по результативной передаче. Вратарь Игорь Бобков пропустил три шайбы с 25 бросков (четвертую ЦСКА провел в пустые ворота), что нельзя назвать успешным результатом. В лазарете команды уже четверо игроков. Кроме номинально основного вратаря Кари Рамо, который пока не сыграл ни одного матча в сезоне, это также защитники Никита Пивцакин, Максим Березин и нападающий Александр Яремчук.

«Авангард», прежде всего, защитная команда. У Омичей второе лучшее меньшинство в КХЛ (88,9% надежности) и 4-й результат по среднему количеству пропущенных шайб за игру (1,60). В принципе, в равных составах атаке «Ястребам» также найдется мало равных — 3,47 шайбы в среднем за игру и 5-й результат, но есть явные проблемы с игрой в большинстве — всего 20,5% реализации и лишь 13-е место.

Прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд как абсолютно равные, а мы все же рискнем спрогнозировать победу «Авангарда» в матче с коэффициентом 1,92. Прежде всего, с учетом более стабильных результатов в последних десяти играх. 0