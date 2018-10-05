«Авангард» — «Динамо Рига». Прогноз и ставки на матч КХЛ 5 октября

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 5 октября омский «Авангард» примет рижское «Динамо». Начало матча — 19:30 мск. Прогноз на «Авангард» — «Динамо Рига».

«Авангард»

В прошлом поединке «Авангард» на выезде разгромил «Витязь» (6:0), одержав свою седьмую подряд победу подряд и 12-ю в 13 матчах. Сейчас Омичи борются с «Автомобилистом» за первое место в Восточной конференции, и впереди у них два домашних поединка, но стоит напомнить, что «Авангард» играет домашние игры не в родном Омске, а в Балашихе.

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В игре с «Витязем» свой второй шатаут в сезоне оформил голкипер Игорь Бобков, и очень хорошо сыграли защитники — Максим Чудинов оформил дубль и набрал три очка, Егор Мартынов записал себе в актив гол+пас. Что касается лидеров атаки, здесь стоит отметить Илью Михеева, Сергея Широкова, Кирилла Семенова и Артема Манукяна. В списке травмированных вратарь Кари Рамо, защитники Никита Пивцакин и Максим Березин.

Единственное слабое место «Авангарда» — это игра в большинстве. Лишь 19,5% реализации, что является 16-м результатом в КХЛ. Зато у «Авангарда» самая надежная оборона в лиге (всего 1,38 пропущенных шайб за матч и 89,3% надежности в меньшинстве), а также одна из лучших в КХЛ атак — в среднем 3,46 шайбы за матч.

«Динамо Рига»

В прошлом поединке «Динамо» на родном льду потерпело унизительное поражение от «Барыса» (3:7). Оно стало вторым подряд для рижан и третьим в последних четырех игра. Пока что латвийский клуб удерживает 5-е место в Западной конференции, но впереди у команды выездная серия из трех поединков.

Если бы не Линус Виделль с Лаурисом Дарзиньшем в атаке и защитник Мэттью Майоне в обороне, набравшие на троих львиную долю очков команды в сезоне, «Динамо» вряд ли боролось бы за место в зоне плей-офф. Но пока они в строю, у рижан есть шанс. В лазарете пребывает только один игрок — защитник Увис Балинскис.

«Динамо Рига» может похвастаться неплохими спецбригадами — команда реализует 31,1% большинства (6-е место в КХЛ) и нейтрализует 82,7% меньшинства (10-е). Но в равных составах, что в атаке, что в обороне латвийский клуб показывает посредственные результаты.

Прогноз

В последних матчах «Динамо» часто играет результативно, позволяя сопернику забивать достаточно много шайб. На выезде рижане будут играть более спокойно, но все же у «Авангарда» очень мощная атака. Так что можно присмотреться к ставке на тотал больше 4,5 с коэффициентом 1,92. 0