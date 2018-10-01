«Салават Юлаев» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч КХЛ 1 октября

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 1 октября уфимский «Салават Юлаев» примет московский «ЦСКА». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Салават Юлаев» — ЦСКА.

«Салават Юлаев»

В прошлом матче «Салават Юлаев» на выезде проиграл «Витязю» (2:3), прервав серию из четырех подряд побед и завершив трехматчевое выездное турне. Сейчас «Салават» занимает третье место в Восточной конференции, и впереди у уфимцев четыре домашних поединка.

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В игре с «Витязем» голами отметились Петр Хохряков и Вячеслав Солодухин, а вот лидеры команды промолчали — только Антон Бурдасов отдал одну голевую передач, а вот Филип Ларсен, Владимир Ткачев, Линус Омарк и Тиму Хартикайнен обошлись без очков. Вратарь Юха Метсола отразил лишь 22 из 25 бросков, но именно он является первым номером команды и должен выйти против ЦСКА. Лазарет «Салавата» пуст.

Главная сила «Салавата Юлаева» — атакующая линия. Хотя в прошлой игре команда сыграла гораздо ниже своих возможностей, но в целом по забитым шайбам уфимцы идут на третьем месте в КХЛ (3,58 шайб в среднем за игру). Хорошие показатели и по спецбригадам — шестое в Лиге большинство (31%) и четвертое меньшинство (87,2). Единственная проблема — надежность обороны в равных составах — 2,5 шайбы в среднем за матч (12-й результат) многовато для одного из лидеров турнирной таблицы.

ЦСКА

В прошлом поединке ЦСКА также встречался со «Спартаком», но в отличие от «Салавата Юлаева» одержал минимальную победу (2:1). Она же стала для армейцев Москвы пятой подряд и седьмой в последних девяти поединках. ЦСКА идет в лидерах Западной конференции, соперничая с «Йокеритом» и СКА.

Героем прошлого поединка стал лидер атак ЦСКА Михаил Григоренко, оформивший дубль. Он же является лучшим бомбардиром команды с 10 очками. Две результативные передачи отдал Линден Вэй (второй бомбардир ЦСКА), очередной пятый результативный бал в сезоне набрал защитник Никита Нестеров. В целом нападающие у ЦСКА не отличаются высокой результативностью, несмотря на ряд звездных имен — Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Сергей Андронов, Максим Шалунов и другие. Лазарет команды пуст.

Игорь Никитин не изменяет своим принципам. ЦСКА исповедует оборонительный силовой хоккей, забивая в среднем лишь 2,36 шайбы за матч — это только 15-й результат в КХЛ. Но благодаря сверхнадежной игре в обороне (всего 1,36 пропущенных шайб за матч и 2-е место), армейцы добывают одну победу за другой. К слову, спецбригады у ЦСКА тоже посредственные, как для команды такого уровня — 25% реализации большинства (7-е место) и 84,6% надежности в меньшинстве (9-е).

Прогноз

ЦСКА играет на выезде с одним из лидеров Восточной конференции, так что вряд ли будет бежать вперед на чужие ворота. Тем более что армейцы и так этого не делают. «Салават Юлаев» в родных стенах против такого соперника тоже не должен рисковать слишком явно. Так что можно присмотреться к ставке на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,02. 0