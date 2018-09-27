«Металлург» — «Динамо Москва». Прогноз и ставки на матч КХЛ 27 сентября

В рамках регулярного чемпионата КХЛ 27 сентября магнитогорский «Металлург» примет московское «Динамо». Начало матча — 17:00 мск. Прогноз на «Металлург» — «Динамо Москва».

«Металлург»

В прошлом матче «Металлург» дома с трудом дожал «Северсталь» (2:1), прервав серию из двух подряд поражений и одержав свою пятую победу в десяти матчах. Старт сезона не назовешь сверхудачным для магнитогорцев, но команда держится в зоне плей-офф на 5-м месте в Восточной конференции.

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Не секрет, что «Металлург» переживает перестройку команды, и наставнику команды Виктору Козлову приходится непросто. Тем более, травмировался один из основных нападающих Николай Кулемин. На лидирующих ролях нестареющие Сергей Мозякин и Василий Кошечкин, защитники Виктор Антипин и Алексей Береглазов, а также трио легионеров атаки — Войтек Вольски, Мэтт Эллисон и Деннис Расмуссен.

«Металлург», прежде всего, выделяется своей обороной. Команда пропускает чуть больше двух шайб за матч, что является девятым результатом в КХЛ, а в меньшинстве игра команды почти эталонная — более 90% надежности и второй показатель в лиге. Но вот у чужих ворот «Магнитка» не столь продуктивна.

«Динамо»

В прошлом матче «Динамо» дома проиграло «Барысу» (2:3). Это поражение стало уже седьмым в сезоне при лишь трех победах — явно не тот результат, на который рассчитывали в команде перед стартом регулярки. Сейчас «Динамо» третье с конца в Западной конференции, но с другой стороны — в последних четырех играх москвичи трижды брали очки и дважды выиграли, так что тенденция к выходу из кризиса на лицо.

«Динамо» провело мощнейшую селекцию летом, но команде нужно время, чтобы сыграться. Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий тянут команду вперед, и все же не настолько хорошо, чтобы хватало лишь одних их стараний. Очень слабо выглядит вратарь Александр Еременко и оборона в целом. Что касается травмированных, под вопросом участие нападающего Андрея Алексеева, по-прежнему в лазарете находится защитник Андрей Миронов

В отличие от «Металлурга», «Динамо» одна из лучших команд КХЛ по игре в атаке, и одна из худших при игре в обороне. У «Динамо» абсолютно худшее в лиге меньшинство (лишь 60% надежности), и по пропущенным шайбам москвичи пасут задних — в среднем 3,2 шайбы за матч (21-й результат). Зато у «Динамо» абсолютно лучшее в КХЛ большинство (40,5% реализации) и 11-й показатель по результативности — в среднем 2,5 шайбы за матч

Прогноз

Обе команды непредсказуемые и обе нуждаются в очках. Возможно, это вынудит «Динамо» и «Металлург» сыграть более осторожно на старте матча. Так что ставка на первый гол с 11-й по 60-ю минуты с коэффициентом 1,77 выглядит вполне реальной. 0