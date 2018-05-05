ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Чехия против Словакии. Кто победит в принципиальном матче?

    Чехия — Словакия. Прогноз и ставки на матч чемпионата мира 5 мая

    Чемпионат мира по хоккею Сборная Чехии Сборная Словакии
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Павел Францоуз
    Павел Францоуз
    IIHF.com
    В рамках группового этапа чемпионата мира 5 мая сборная Чехии сыграет со сборной Словакии. Начало матча – 21:15 мск. Прогноз на Чехия — Словакия.

    Чехия

    В апреле в рамках подготовки к чемпионату мира сборная Чехии провела 10 контрольных матчей. Из них шесть – в рамках двух этапов Евротура. И если в родном Пардубице подопечные Йозефа Яндача взяли три победы в трех играх, то уже на этапе в Швеции команда проиграла три матча из трех. В последней игре – сборной России (2:4).

    Все прогнозы на хоккей

    Чехии на турнире в Дании помогут всего четыре игроки из НХЛ – защитник «Чикаго» Радко Гудас, нападающие Дмитрий Яшкин («Сент-Луис»), Радек Факса («Даласс») и ветеран Томаш Плеканец из «Монреаля», который и будет главной звездой сборной. За звание первого номера команды будут бороться вратарь «Трактора» Павел Францоуз и резервный голкипер «Калгари» Давид Риттих. Вообще Яндач представил достаточно экспериментальный состав, и даже умудрился отсеять из состава нападающего «Детройта» Мартина Фрка, который не впечатлил тренера в контрольных матчах.

    Результаты Чехии в контрольных матчах неоднозначны. Дома команда пропустила всего три шайбы в трех матчах, зато уже в Швеции соперники отправили в ворота чехов 10 голов. В любом случае, оборона и вратари действительно вызывают определенные опасения у болельщиков Чехии.

    Словакия

    Перед чемпионатом мира Словакия провела девять контрольных матчей, в которых одержала пять побед. В последних играх словаки обменялись победами с французами (4:0 и 2:3).

    Ближайшие события

    Главный тренер сборной Крэйг Рэмзи и генеральный менеджер Мирослав Шатан снова решили сделать ставку на игроков из европейских лиг, максимально проигнорировав представителей КХЛ. В основном состав сформирован из хоккеистов чемпионатов Словакии и Чехии, но также есть два представителя из НХЛ – защитник «Эдмонтона» Андрей Секера и нападающий «Чикаго» Томаш Юрко, которые и будут главной надеждой сборной.

    Словакия считается одним из аутсайдеров группы и будет бороться за выживание. Но фактор сильного тренерского штаба может сыграть свою роль. Это цепкая и агрессивная команда, способная на сюрпризы.

    Прогноз

    2,21ТМ 4,5

    Матчи Чехии и Словакии всегда принципиальны. Хотя фаворитом считается Чехия, Словакия будет цепляться за игру всеми возможными способами, а это значит, что нас может ожидать не очень результативный поединок. Ставка на тотал меньше 4,5 с коэффициентом 2,21 выглядит вполне реальной.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Последний шанс «Арсенала» выйти в финал при Венгере
  • 4,55
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромФрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойДжордж ВеаНовая победа ВеаО новом успехе звезды «Пари Сен-Жермен» и «Милана» Джорджа ВеаКриштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Лишат ли Россию одного места в еврокубках?
  • Футбольные чиновники подпортят праздник болельщикам «Тосно» и курского «Авангарда»
    •
  • «Ливерпуль»: полный вперед!
  • Можно ли говорить о настоящем возвращении «Красных»?
    •
  • Шедевр Клоппа. Фирмино — идеальная «девятка» «Ливерпуля»
  • Как бразилец превратился из полузащитника в забивного центрального нападающего и лидера команды
    •
  • Небывалая конкуренция. «Оренбург», «Крылья» и «Енисей» рвутся в РФПЛ
  • Расклады в ФНЛ за два тура до завершения сезона 2017/18
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 16 000
  • рублей
    бонус
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов