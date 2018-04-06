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    «Сан-Хосе» и «Колорадо» не станут рисковать в атаке

    «Сан-Хосе» — «Колорадо». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля

    НХЛ Сан-Хосе Шаркс Колорадо Эвеланш
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    Никита Задоров
    Никита Задоров
    Getty images
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 6 апреля «Сан-Хосе Шаркс» примет «Колорадо Эвеланш». Начало матча – 05:30 мск. Прогноз на «Сан-Хосе» — «Колорадо».

    «Сан-Хосе»

    В прошлом матче «Сан-Хосе» дома проиграл «Далласу» (2:4). Это поражение стало четвертым подряд для «Шаркс» после серии из восьми побед кряду.

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    «Сан-Хосе» уже гарантировал себе плей-офф, но если продолжит проигрывать, может потерять второе место в Тихоокеанском дивизионе – «Лос-Анджелес» отстает всего на два очка, на три – «Анахайм». В списке травмированных защитник Йоаким Райан, нападающие Баркли Гудроу, Эвандер Кэйн, Джо Торнтон и Эрик Фэр.

    «Сан-Хосе» делает упор на оборону. Причем если в равных составах «Шаркс» пропускают в среднем 2,72 шайбы за матч, что является 10-м место в Лиге, то меньшинство у «Акул» абсолютно лучшее в НХЛ – 85,1% надежности.

    «Колорадо»

    В прошлом матче «Колорадо» на выезде проиграл «Лос-Анджелесу» (1:3). Это поражение стало для команды вторым подряд и четвертым в последних пяти матчах.

    Ближайшие события

    «Колорадо» все еще сохраняет 8-е место Западной конференции, но вскоре может покинуть зону плей-офф – у «Сент-Луиса» матч в запасе и одно очко отставания. Хотя именно с «Сент-Луисом» «Эвеланш» сыграют последний матч регулярки. Главная проблема команды – травма основного вратаря россиянина Семена Варламова, которую он получил несколько матчей назад и не сыграет до конца сезона. В лазарете также защитник Марк Барберио. Российский защитник Никита Задоров не набирает очки восемь матчей подряд, но проводит на льду в среднем около 20 минут за игру. Нападающий Наиль Якупов не может набрать очки с 6 февраля.

    Самая сильная сторона в игре «Колорадо» — это спецбригады. Особенно меньшинство с показателем надежности 83,8% (3-е место в Лиге). Атака у «Эвеланш» также неплохая – в среднем 3,10 пропущенных шайб за матч и 10-й показатель. Но оборона в целом слабее атаки, а потеря Варламова усугубляет ситуацию.

    Прогноз

    1,87ТМ 5,5

    Два предыдущих поединка завершились домашними победами «Колорадо» (5:3 и 3:1). Сейчас угадать победителя сложнее, но учитывая проблемы «Сан-Хосе» в атаке и не слишком удачную серию «Колорадо», можно присмотреться к ставке на тотал меньше 5,5 за 1,87.

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