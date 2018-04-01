«Нэшвилл» — «Баффало». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля

«Нэшвилл»

В прошлом матче «Нэшвилл» дома результативно обыграл «Сан-Хосе» (5:3), одержав свою вторую победу подряд после трех кряду поражений.

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«Нэшвилл» уверенно лидирует в Центральном дивизионе и Западной конференции, опережая «Виннипег» на семь очков. «Прэдаторз» уже готовятся к плей-офф и вряд ли потеряют лидерство. Из-за травмы точно не сыграет в матче нападающий Калле Ярнкрок, под вопросом участие защитника Янника Вебера и нападающего Остина Уотсона. Российский защитник Алексей Емелин в последних трех матчах проводил на льду в среднем лишь около 10 минут игрового времени.

«Нэшвилл» показывает отличные результаты почти по всем показателям статистики, однако акцент в игре сделан на надежность вратарей и обороны. В среднем за игру команда пропускает всего 2,45 шайбы – это 2-й показатель в Лиге. Единственная проблема – игра в большинстве. Слабоватые как для лидера 20% реализации и только 17-е место.

«Баффало»

В прошлом матче «Баффало» дома проиграл «Детройту» (3:6), потерпев пятое поражение в последних шести поединках. Всего в последних десяти матчах «Сэйбрз» сумели выиграть лишь трижды.

«Баффало» — главный аутсайдер Восточной конференции и всей Лиги. У команды всего 60 очков в 77 матчах, и пять очков отставания от ближайшего соперника. Так что до конца сезона «Сэйбрз» свое турнирное положение уже не поменяют. В списке травмированных резервный вратарь Линус Улльмарк, защитники Зак Богосян и Джейк Маккэйб, нападающие Якоб Джозефссон и Кайл Крискуоло. Российский защитник Виктор Антипин в последний раз выходил на лед 25 марта в игре против «Рейнджерс».

У «Баффало» абсолютно худшая в НХЛ атака – всего 2,33 заброшенные шайбы за матч. Не лучше обстоят дела при игре у своих ворот – в среднем 3,30 пропущенных шайб за игру и третье место с конца. Чуть получше поставлена игра спецбригад.

Прогноз

2,21Время первого гола 10-60 мин.

В первом матче сезона «Нэшвилл» на выезде всухую разобрался с «Баффало» (4:0). Сейчас «Прэдаторз» также явные фавориты, но они больше играют от обороны, а у «Баффало» очень слабая атака. Можно присмотреться к ставке на поздний гол с 10-й по 60-ю минуты с коэффициентом 2,21.

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