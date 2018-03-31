«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 31 марта

«Рейнджерс»

В прошлом поединке «Рейнджерс» в овертайме на выезде проиграли «Вашингтону» (1:2). Это поражения стало для команды пятым в последних шести поединках.

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Однако в «Рейнджерс» давно не переживают за результаты, начав процесс омоложения и перестройки команды. Сейчас клуб из Нью-Йорка занимает 11-е место в Восточной конференции. Недавно восстановился после травмы основной вратарь Хенрик Лундквист, так что его российский сменщик Александр Георгиев был отправлен назад в АХЛ. В лазарете по-прежнему остаются защитники Кевин Шаттенкирк, Стивен Кампфер и Энтони Д’Анджело. Российский нападающий Владислав Наместников не набирает очки семь матчей подряд, а нападающий Павел Бучневич – четыре.

«Рейнджерс» отлично выглядят при игре в спецбригадах – реализуют 21,8% большинства (9-е место) и показывают 82,8% надежности в меньшинстве (5-е место). Но в равных составах команда не блещет, а по игре в обороне и вовсе одна из худших в Лиге – в среднем 3,16 пропущенных шайб за матч и только 26-й результат в НХЛ.

«Тампа-Бэй»

В прошлом матче «Тампа-Бэй» умудрилась дома проиграть одному из аутсайдеров сезона «Аризоне» (1:4), потерпев свое второе поражение подряд. При этом перед игрой с «Рейнджерс» «Лайтнинг» также заедут в гости к «Бостону».

Игра с «Бостоном» имеет важное значение, так как в случае поражения «Тампа» может потерять лидерство в Атлантическом дивизионе, что явно не входит в планы «Лайтнинг». К хорошим новостям можно отнести возвращение в строй нападающего Стивена Стэмкоса, но точно не сыграет форвард Райан Кэллахан, под вопросом участие в поединке защитника Джейка Дотчина и нападающего Адама Эри. Российский вратарь Андрей Василевский последний раз выходил на лед 25 марта, и в последних пяти матчах на его счету две победы при 20 пропущенных шайбах. Защитник Михаил Сергачев в последних пяти матчах набрал 4 (1+3) очка, а нападающий Никита Кучеров в пяти поединках забросил четыре шайбы и отдал одну передачу.

«Тампа-Бэй» — самая атакующая команда НХЛ. В среднем за игру «Лайтнинг» забрасывают 3,51 шайбы и реализуют 24,7% большинства. Слабая сторона – игра в обороне, а особенно в меньшинстве – всего 76% надежности и 26-е место в лиге.

Прогноз

1,63Победа «Тампы-Бэй» в матче

В двух матчах сезона соперники обменялись победами, но обе игры были на льду «Тампы». Впереди «Лайтнинг» также ждет тяжелая битва с «Бостоном», но свои два очка в Нью-Йорке «Лайтнинг» брать обязаны. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Тампы-Бэй» в матче с коэффициентом 1,63.

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