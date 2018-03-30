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    Сумеет ли «Чикаго» обыграть дома «Виннипег»?

    «Чикаго» — «Виннипег». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 30 марта

    НХЛ Чикаго Блэкхоукс Виннипег Джетс
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    Артем Анисимов
    Артем Анисимов
    NBS Sports
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 30 марта «Чикаго Блэкхокс» примет «Виннипег Джетс». Начало матча – 03:30 мск. Прогноз на «Чикаго» — «Виннипег».

    «Чикаго»

    В прошлом поединке «Чикаго» снова проиграл. На этот раз дома «Сан-Хосе» в серии буллитов (3:4). Это поражение стало восьмым в последних десяти поединках для «Блэкхокс».

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    «Чикаго» доигрывает сезон, который однозначно стал провальным. Сейчас «Блэкхокс» занимают третье с конца место в Западной конференции. Но в родных стенах команда обязана показывать характер. В списке травмированных основной вратарь Кори Кроуфорд и три нападающих – Джон Хэйден, Энтони Дюклер и Джонатан Тэйвз. Российский нападающий Артем Анисимов не набирает очки четыре матча подряд и не может забросить шайбу семь игр кряду.

    Ни по одному из показателей «Чикаго» не входит даже в топ-20 команд Лиги. Слабая атака и оборона, но хуже всего обстоят дела с игрой в большинстве – всего 16% реализации и четвертое с конца место в НХЛ.

    «Виннипег»

    В прошлом матче «Виннипег» дома в серии буллитов дожал «Бостон» (5:4). Эта победа стала для «Джетс» уже шестой подряд. Что любопытно, последние четыре игры «Виннипег» побеждает исключительно в овертаймах или по буллитам.

    Ближайшие события

    На данный момент «Виннипег» занимает второе место в Центральном дивизионе. От «Нэшвилла» «Джетс» отстают на пять очков и на десять опережают «Миннесоту». Так что до конца регулярки турнирное положение команды уже не изменится. У «Виннипега» также большие проблемы с лазаретом. Кроме российского защитника Дмитрия Куликова травмированы также вратарь Майкл Хатчинсон, защитники Джейкоб Троуба и Тобиас Энстрем, нападающий Мэтт Хендрикс.

    «Виннипег» делает акцент на атаку, забрасывая в среднем 3,30 шайб за матч – это 2-й результат в НХЛ после «Тампы-Бэй». Но по игре в обороне и в большинстве «Джетс» также в топ-5 Лиги. Лишь в меньшинстве результат чуть хуже – 82% надежности и 10-е место.

    Прогноз

    1,82ТБ 5,5

    Соперники сыграли друг с другом три матча в текущем сезоне. Сначала дважды оказался сильнее «Чикаго», а в последнем матче успех праздновал «Виннипег». При этом дважды соперники забрасывали шесть и более шайб за матч. Можно присмотреться к ставке на тотал больше 5,5 с коэффициентом 1,82.

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