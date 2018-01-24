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    «Даллас» намерен продлить серию побед в матче с «Флоридой»

    «Даллас» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 24 января

    НХЛ Даллас Старз Флорида Пантерз
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    Евгений Дадонов
    Евгений Дадонов
    nhl.com
    В рамках игрового дня регулярного чемпионата НХЛ 24 января «Даллас Старз» примет «Флориду Пантерз». Начало матча – 04:30 мск.

    «Даллас»

    В прошлом матче «Даллас» на выезде уничтожил «Баффало» (7:1) и возвращается домой в хорошем настроении. В четырех выездных матчах команда одержала три победы и во всех четырех набирала очки.

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    На данный момент «Даллас» занимает четвертое место в Центральном дивизионе и седьмое в Западной конференции, но в случае сохранения победного темпа имеет все шансы подняться в топ-тройку дивизиона. Российский форвард «Старз» Александр Радулов также играет результативно и идет на серии из семи матчей с набранными очками.

    В списке травмированных находится только защитник Марк Мэто. Главная сила «Далласа» — это сбалансированная игра в обороне и атаке. По количеству заброшенных и пропущенных шайб в среднем за матч «Старз» входят в топ-10 команд НХЛ. Также очень сильно выглядит игра на точке вбрасываний – 52,8% и 2-е место во всей Лиге.

    «Флорида»

    В прошлом поединке «Флорида» проиграла на выезде «Нэшвиллу» (3:4). Таким образом, серия поражений «Пантерз» достигла трех матчей, а всего в последних семи поединках команда проиграла шесть раз.

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    На данный момент «Флорида» занимает 12 место в Западной конференции и отстает от зоны плей-офф на девять очков. Шансы на постсезон «Пантерз» сохраняют, но они пока что невелики. Зато разыгрался российский форвард Евгений Дадонов, который набирает очки в шести матчах подряд.

    В лазарете по-прежнему остается основной голкипер команды Роберто Люонго, но он должен вскоре вернуться на лед. «Флорида» неплохо выглядит лишь на точке вбрасываний – 51,3% и 9-е место в Лиге. По остальным показателям команда идет во втором и третьем десятке команд НХЛ. Причем у «Пантерз» одна из худших оборон в чемпионате – в среднем 3,22 пропущенные шайбы за матч.

    Прогноз

    2,06Победа «Далласа» в основное время

    Прошлый матч команд завершился домашней победой «Флориды» в серии буллитов (4:3). Сейчас же, учитывая набранный «Далласом» ход, шансов на положительный исход у «Пантерз» гораздо меньше. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Далласа» в основное время с коэффициентом 2,06.

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